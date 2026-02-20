Menu
ECONOMIA

Fim de uma era: Nestlé anuncia venda de operações

Gigante suíça vende parte dos negócios e concentra atuação em quatro áreas estratégicas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/02/2026 - 14:37 h

Nestlé vende operações de sorvetes
Nestlé vende operações de sorvetes

A Nestlé anunciou nesta quinta-feira, 19, a venda de suas operações remanescentes de sorvetes para a Froneri e também o desinvestimento da divisão de águas e bebidas premium.

O segmento inclui marcas conhecidas como Perrier e San Pellegrino. A decisão marca uma das mudanças mais significativas no portfólio da empresa nos últimos anos.

Novo foco em quatro grandes categorias

Com a reorganização, a fabricante de KitKat e Nescafé vai concentrar suas operações em quatro frentes principais: café, cuidados com animais de estimação, nutrição e alimentos.

Além disso, as divisões de nutrição e ciências da saúde serão unificadas, formando uma única unidade de negócios.

Mudanças fazem parte de plano de recuperação

As medidas integram o plano conduzido pelo CEO Philipp Navratil, que assumiu o comando global após liderar a divisão Nespresso.

A empresa vinha enfrentando resultados abaixo das expectativas e passou por duas trocas de liderança em curto espaço de tempo. Navratil substituiu Laurent Freixe, que deixou o cargo após a revelação de um relacionamento afetivo não declarado com uma subordinada direta, violando normas internas da companhia.

Antes mesmo da mudança no comando, já estavam em andamento revisões estratégicas nas áreas de vitaminas e água, sinalizando uma possível reorganização do portfólio.

Pressão global e necessidade de ajustes

A Nestlé atravessa um período desafiador no mercado internacional. A companhia tem lidado com crescimento abaixo do esperado, margens pressionadas e necessidade de reestruturação em várias frentes.

Custos elevados, mudanças no comportamento do consumidor e aumento da concorrência impactaram o desempenho em diferentes regiões.

Com a atenção redobrada de investidores e analistas, o momento é de revisão de ativos, corte de despesas e foco em segmentos considerados mais rentáveis, em uma tentativa de recuperar fôlego e restaurar a confiança do mercado.

x