HOME > ECONOMIA
MERCADO AUTOMOTIVO

Entenda como a guerra de preços na China pode deixar carros mais baratos no Brasil

Aumento das exportações pode influenciar o cenário

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/02/2026 - 12:47 h | Atualizada em 20/02/2026 - 12:59

Carro elétrico da GAC
Carro elétrico da GAC -

Uma decisão do governo chinês sobre guerra de preços no mercado automotivo da China pode ajudar a baratear os carros no Brasil, segundo informações da coluna de Paula Gama, no portal UOL.

O que aconteceu?

Com excesso de produção, queda nas vendas internas e novas restrições do governo chinês contra descontos considerados predatórios, a tendência é de aumento das exportações. Isso pode ampliar a oferta de veículos no mercado brasileiro e pressionar os preços para baixo.

A China produziu mais de 34,7 milhões de veículos em 2025, segundo a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis

O mercado interno da China absorve cerca de 27 milhões de carros por ano. O excedente, superior a 7 milhões de unidades, precisa ser destinado ao exterior.

Em janeiro, as vendas de carros de passeio no país asiático caíram quase 20% na comparação anual. Diante dessa realidade, montadoras passaram a reduzir preços para escoar estoques e manter as fábricas operando.

Agora, o governo chinês proibiu oficialmente a venda de veículos abaixo do custo total de produção e prometeu punir práticas desleais.

Carro elétrico da BYD
Carro elétrico da BYD | Foto: Divulgação/BYD

E o impacto disso no Brasil?

Para o Brasil, o cenário pode significar maior entrada de veículos chineses, especialmente eletrificados. Isso porque montadoras chinesas encontram dificuldades em exportar os carros para países da Europa, por conta de proteções do setor por árte da União Europeia.

Neste cenário, consultorias como o JP Morgan projetam retração de 3% a 5% no mercado chinês em 2026, mas crescimento nas exportações.

Esse movimento tende a aumentar a concorrência no Brasil e pode contribuir para preços mais competitivos ao consumidor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

carros carros elétricos china exportações mercado automotivo

Ver todas

x