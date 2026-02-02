Saiba quais são os 10 carros mais econômicos do Brasil em 2026

Siga o A TARDE no Google

Um novo ano começou, e para muitos brasileiros isso é sinônimo de vida nova, e isso pode se traduzir na aquisição de um novo veículo. Porém, um ponto que muitos levam em conta é a economia de cada carro.

Logo, com a divulgação da primeira lista do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), é possível separar os 10 carros mais econômicos de 2026.

Como será feita a classificação

A classificação dos carros será feita utilizando megajoules por quilômetro (MJ/km), ou consumo energético, que é o quanto o carro gasta de energia para se deslocar, ou seja, quanto menor esse valor, mais eficiente.

Vale ressaltar que para a lista são considerados somente a versão que menos consome gasolina de cada carro. Além disso, somente veículos a combustão foram incluídos na listagem.

Confira os 10 carros mais econômicos do Brasil em 2026

10º Peugeot 208

Para abrir a lista está o Peugeot 208 Style, encontrado no mercado com preços a partir de R$ 93.990. Movido a um motor 1.0 aspirado flex de três cilindros com 75 cv de potência e 10,7 kgfm.

Com um câmbio manual de 5 marchas, seu consumo energético fica em 1,49 MJ/km.

Consumo com etanol: 9,5 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 13,6 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada.

Logo, seu consumo médio fica em 12,3 km/l aproximadamente.

9º Volkswagen Virtus

O nono carro da lista dos mais econômicos do Brasil é o Volkswagen Virtus Sense, que pode ser encontrado no mercado com preços a partir de R$ 112.890.

Sua motorização envolve um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque e um câmbio manual de 5 marchas.

Já seu consumo fica em

Consumo energético: 1,49 MJ/km;

Consumo com etanol: 9,2 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 13,2 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada;

Consumo médio: 12,4 km/l.

8º Hyundai HB20

O carro com o oitavo melhor consumo de combustível é o Hyundai HB20 nas suas versões Comfort e Limited, que podem ser encontrados por preços a partir de R$ 95.190.

O veículo é movido por um motor 1.0 aspirado flex de três cilindros com 80 cv de potência e 10,2 kgfm de torque ligado a um câmbio manual de 5 marchas.

Seu consumo energético fica em 1,48 MJ/km. Com diferença entre os combustíveis utilizados, sendo:

Consumo com etanol: 9,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 13,3 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada;

Fechado com um consumo médio de 12,3 km/l.

7º Volkswagen Polo

Um dos carros com mais versões na lista, o Volkswagen Polo ocupa a sétima posição com os modelos, MPI, Track e Roubust. Podendo ser encontrado com preços a partir de R$ 95.490.

Sua motorização é composta por um motor 1.0 aspirado flex de três cilindros com 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque somado a um câmbio manual de 5 marchas.

Já seu consumo fica com a seguinte relação

Consumo energético: 1,48 MJ/km;

Consumo com etanol: 9,3 km/l na cidade e 10,9 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 13,5 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada;

Consumo médio: 12,4 km/l.

6º Hyundai HB20S

Versões: Comfort e Limited;

Preço: a partir de R$ 104.290;

Motorização: 1.0 aspirado flex de três cilindros com 80 cv de potência e 10,2 kgfm de torque;

Câmbio: manual de 5 marchas;

Consumo energético: 1,47 MJ/km;

Consumo com etanol: 9,7 km/l na cidade e 10,9 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 13,4 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada;

Consumo médio: 12,4 km/l.

5º Fiat Cronos

O primeiro modelo da Fiat na lista, o Cronos no modelo Drive 1.0 assume a posição do quinto carro mais econômico do Brasil em 2026. O veículo consegue ser encontrado a partir de R$ 108.990.

Motorização: 1.0 aspirado flex de três cilindros com 75 cv e 10,7 kgfm de torque com câmbio manual de 5 marchas.

Seu consumo energético fica em 1,46 MJ/km.

Consumo com etanol: 9,7 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 13,4 km/l na cidade e 15,9 km/l na estrada.

Finalizando com um consumo médio de 12,6 km/l.

4º Renault Kwid

Oficialmente o carro com mais modelos, o Renault Kwid é um dos mais econômicos do Brasil com suas quatro versões, Zen, Intense, Iconic e Outsider.

O carro com uma motorização de 1.0 aspirado flex de três cilindros com 70 cv de potência e 9,8 kgfm de torque e câmbio manual de 5 marchas pode ser encontrado a partir de R$ 78.690.

Consumo energético: 1,41 MJ/km

Consumo com etanol: 10,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 14,4 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada;

Consumo médio: 12,7 km/l.

3º Fiat Mobi

Abrindo o top 3 dos carros mais econômicos do país, está o Fiat Mobi Like, podendo ser encontrado por R$ 82.560.

Sua motorização é composta por um motor 1.0 aspirado flex de três cilindros com 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque ligado a um câmbio manual de cinco marchas.

Seu consumo energético fica em 1,40 MJ/km. Com o consumo com etanol e gasolina variando assim:

Etanol: 10,1 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada;

Gasolina: 14,5 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada.

Tendo um consumo médio de 12,9 km/l.

2º Chevrolet Onix Plus

Na vice-colocação dos mais econômicos do Brasil está o Chevrolet Onix Plus na versão 1.0 turbo MT, que pode ser comprado por um preço a partir de R$ 108.990.

O veículo é movido por um motor 1.0 aspirado flex de três cilindros, 82 cv de potência e 10,6 kgfm de torque com um câmbio manual de 6 marchas.

Seu consumo energético já baixa aos 1,39 MJ/km. Já com os dois tipos de combustível o carro se sai assim:

Consumo com etanol: 9,8 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 13,9 km/l na cidade e 17,1 km/l na estrada;

Consumo médio: 13,2 km/l.

1º Chevrolet Onix

O dono da posição de carro mais econômico de 2026 é o Chevrolet Onix 1.0 turbo MT, que pode ser encontrado no mercado por um valor de R$ 101.790.

Sua motorização é composta por um motor 1.0 aspirado flex de três cilindros, 82 cv de potência e 10,6 kgfm de torque ligado a um câmbio manual de 6 marchas.

Seu consumo energético é de 1,38 mJ/km, com a seguinte variação entre os combustíveis:

Consumo com etanol: 9,8 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 12,4 km/l na cidade e 17,7 km/l na estrada;

Consumo médio: 13,1 km/l.