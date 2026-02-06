BYD puxa a lista: confira os carros mais desejados pelos brasileiros em 2026

Siga o A TARDE no Google

BYD Dolphin GS - Foto: BYD / Divulgação

Uma pesquisa realizada pela Webmotors, plataforma brasileira de compra e venda de veículos, revela que os consumidores já projetam seus desejos futuros com foco em inovação, eficiência e menor impacto ambiental.

Os carros mais desejados pelos brasileiros

1 - BYD Dolphin

Segundo o levantamento, o BYD Dolphin desponta como o modelo mais desejado pelos brasileiros para 2026, refletindo o avanço dos veículos elétricos e a consolidação da eletrificação como uma das principais tendências do setor automotivo no país.

O resultado acompanha um movimento global de transição energética e indica que o consumidor está cada vez mais atento às transformações tecnológicas da mobilidade.

2 - Honda Civic

Ícone de confiabilidade e sofisticação, continua no topo pelo seu desempenho equilibrado e alto valor de revenda.



Honda Civic | Foto: Reprodução

3 - Toyota Corolla

O sedã mais vendido do mundo é referência em durabilidade e foi pioneiro na popularização da tecnologia híbrida no país.



Toyota Corolla | Foto: Reprodução

Confira o Top 10

BYD Dolphin (16,77%): O elétrico que revolucionou o mercado brasileiro por oferecer tecnologia de ponta e eficiência energética com um preço competitivo.

Honda Civic (14,91%): Ícone de confiabilidade e sofisticação, continua no topo pelo seu desempenho equilibrado e alto valor de revenda.

Toyota Corolla (13,04%): O sedã mais vendido do mundo é referência em durabilidade e foi pioneiro na popularização da tecnologia híbrida no país.

Hyundai Creta (9,32%): Um SUV compacto que conquista pelo design moderno, amplo espaço interno e um pacote tecnológico robusto para a categoria.

Toyota Hilux (9,32%): Sinônimo de força e resistência, a picape é a escolha preferida para quem busca versatilidade entre o uso urbano e o off-road.

BYD Song Plus (9,32%): SUV híbrido plug-in que combina o melhor dos dois mundos: autonomia elétrica para a cidade e potência para longas viagens.

Hyundai HB20 (8,07%): Um dos compactos mais populares do Brasil, reconhecido pelo custo-benefício e lista de equipamentos superior aos concorrentes.

Jeep Renegade (6,83%): SUV que se destaca pela identidade visual marcante e pela capacidade fora de estrada, sendo um desejo constante no mercado de usados e novos.

Tesla Model Y (6,83%): Referência global em inovação, o modelo representa o sonho de consumo em automação veicular e infraestrutura de carregamento inteligente.

BMW X6 (5,59%): O ápice do luxo e esportividade na lista, o SUV cupê é desejado pelo status, performance de alta performance e design imponente.

As marcas mais desejadas pelos brasileiros em 2026

Quando o recorte é feito por marca, a liderança da BYD se mantém, seguida por montadoras tradicionais que vêm investindo em eficiência, eletrificação e tecnologia embarcada, como Toyota, BMW, Honda e Hyundai.

O resultado reforça a coexistência entre, de um lado, a inovação e o desejo de se ter veículos mais alinhados com o contexto ambiental e, de outro, a confiança em marcas já conhecidas do consumidor brasileiro.

Brasileiros buscam mais conforto

A pesquisa também buscou entender o que torna esses veículos tão desejados. Segundo as respostas dos ouvidos pela marca, o desejo está diretamente relacionado à busca por mais conforto e qualidade de vida (69%), inovação (60%) e um design moderno e diferenciado (56%).

Já ao projetar o futuro da mobilidade, os brasileiros apontam como características essenciais mais tecnologia e conectividade (66%), menor impacto ambiental (60%) e carros mais econômicos (52%), evidenciando uma mudança de mentalidade em direção a soluções mais inteligentes e sustentáveis.

Conforto e Qualidade de Vida - 69%

Tecnologia e Conectividade - 66%

Inovação - 60%

Design Moderno - 56%

Metodologia da pesquisa