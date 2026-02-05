BRASIL
Carros elétricos podem ficar mais caros no Brasil após decisão; entenda
Isenção temporária para veículos desmontados importados chega ao fim
A isenção temporária sobre os impostos de importação para veículos elétricos desmontados chegou ao fim no último sábado, 31, e com isso uma dúvida se forma entre os brasileiros: “Os carros elétricos vão ficar mais caros?”.
Para entender isso, primeiro é necessário saber que esses veículos vão voltara a fazer parte do cronograma de elevação tarifária para carros elétricos híbridos e importados, que deve atingir a alíquota de 35% a partir de janeiro de 2027.
Com isso, é possível definir que comprar um carro elétrico em 2026 pode ficar mais caro.
Até o momento, estão em vigor as porcentagens que foram implantadas no último mês de julho de 2025.
- Carros híbridos - 30%;
- Carros híbridos plug-in - 28%;
- Carros elétricos - 25%.
Esse movimento foi uma maneira de proteger o mercado que já existia para tentar conter o avanço dos modelos importados, especialmente os chineses, que chegaram ao Brasil com preços agressivos.
Nacionalização dos carros da BYD
Depois do fim dessa isenção, fontes do Portal A TARDE em Camaçari garantem que a BYD está em processo de nacionalização de suas peças, incluindo cadastros nacionais.
Vale ressaltar que, até o momento a empresa não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.
Desde que a fábrica da montadora foi inaugurada em Camaçari, a produção dos veículos vinha sendo no modelo SKD, onde os carros vinham em kits parcialmente desmontados diretamente da China.
Entenda a isenção
A isenção foi criada para atrair e incentivar a entrada de novas montadoras no Brasil, como a BYD e a GWM, durante a fase inicial da implantação das fábricas.
Isso permitiu uma redução significativa nos custos dos modelos montados localmente com base nas peças enviadas da China.
