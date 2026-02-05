Homem é preso por matar rival e forçar outro a comer coração da vítima

Polícia Civil afirma que crime teve motivação relacionada a conflitos criminosos - Foto: iStock

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira, 4, um homem investigado por um homicídio ocorrido em 2024, em Paracatu, no Noroeste do estado. O crime, segundo as apurações, envolveu extrema violência e teria sido motivado por conflitos relacionados ao tráfico de drogas.

As investigações apontam que a vítima foi executada sob a acusação de praticar pequenos furtos na cidade, o que teria gerado incômodo a um grupo criminoso. Durante a ação, um segundo homem foi feito refém, obrigado a presenciar o espancamento e a morte do rival.

Após o assassinato, os autores do crime mutilaram o corpo, retirando o coração da vítima. Ainda conforme a polícia, o refém foi coagido a ingerir o órgão, sob ameaça, como forma de intimidação. O cadáver também teria sido decapitado, caracterizando vilipêndio.

O homem que sobreviveu foi liberado após ser advertido de que não deveria comunicar o caso às autoridades. Mesmo assim, o crime passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Paracatu.

De acordo com o delegado Carlos Fernandes, os envolvidos devem responder por homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver. O principal suspeito foi localizado e preso preventivamente na casa de parentes, em Uberlândia, onde permanece à disposição da Justiça.