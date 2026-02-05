Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso por matar rival e forçar outro a comer coração da vítima

Investigado responde por homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver

Luan Julião

Por Luan Julião

05/02/2026 - 15:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil afirma que crime teve motivação relacionada a conflitos criminosos
Polícia Civil afirma que crime teve motivação relacionada a conflitos criminosos -

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira, 4, um homem investigado por um homicídio ocorrido em 2024, em Paracatu, no Noroeste do estado. O crime, segundo as apurações, envolveu extrema violência e teria sido motivado por conflitos relacionados ao tráfico de drogas.

As investigações apontam que a vítima foi executada sob a acusação de praticar pequenos furtos na cidade, o que teria gerado incômodo a um grupo criminoso. Durante a ação, um segundo homem foi feito refém, obrigado a presenciar o espancamento e a morte do rival.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após o assassinato, os autores do crime mutilaram o corpo, retirando o coração da vítima. Ainda conforme a polícia, o refém foi coagido a ingerir o órgão, sob ameaça, como forma de intimidação. O cadáver também teria sido decapitado, caracterizando vilipêndio.

Leia Também:

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD
Líder do PCC que planejou sequestro de Sérgio Moro é preso no Ceará
PM da Rondesp é investigado após fotos fardado em site de prostituição

O homem que sobreviveu foi liberado após ser advertido de que não deveria comunicar o caso às autoridades. Mesmo assim, o crime passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Paracatu.

De acordo com o delegado Carlos Fernandes, os envolvidos devem responder por homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver. O principal suspeito foi localizado e preso preventivamente na casa de parentes, em Uberlândia, onde permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

HOMICÍDIO ocultação de cadáver paracatu tortura tráfico de drogas violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil afirma que crime teve motivação relacionada a conflitos criminosos
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Polícia Civil afirma que crime teve motivação relacionada a conflitos criminosos
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Polícia Civil afirma que crime teve motivação relacionada a conflitos criminosos
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Polícia Civil afirma que crime teve motivação relacionada a conflitos criminosos
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

x