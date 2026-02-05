Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Polícia Civil intercepta drogas sintéticas destinadas ao Carnaval

Suspeito foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes em Lauro de Freitas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/02/2026 - 15:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Civil
Drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Civil -

Uma grande quantidade de drogas sintéticas que seriam vendidas durante o Carnaval de Salvador foi apreendida nesta quinta-feira, 5, no centro de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a última fase da Operação Contenção.

Grande apreensão

Durante a ação da Polícia Civil (PC), foram apreendidos:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • aproximadamente 600 comprimidos de ecstasy;
  • 450 unidades de LSD em jujubas;
  • 35 tubos de lança-perfume;
  • cerca de 50 gramas de ICE;
  • entre outros comprimidos ilícitos;
  • porções de maconha;
  • porções de cocaína;
  • uma balança de precisão;
  • uma motocicleta.

Entenda a operação

A ação, foi realizada pela PC por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) depois de cerca de 20 dias de investigação e monitoramento do suspeito.

De acordo com o diretor do DENARC, Ernandes Júnior, o suspeito atuava buscando a venda dos entorpecentes a jovens de classe média e alta, principalmente da região de Salvador e Lauro de Freitas.

“A apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 200 mil ao tráfico, com indícios de que o material seria comercializado durante o Carnaval de Salvador”, afirmou.

Vale ressaltar que o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas e já havia sido preso por comercializar lança-perfume e ecstasy.

Ele segue preso à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e esclarecer a cadeia criminosa.a

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão carnaval drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Civil
Play

Polícia Civil intercepta drogas sintéticas destinadas ao Carnaval

Drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Civil
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Civil
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Civil
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

x