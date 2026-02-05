Polícia Civil intercepta drogas sintéticas destinadas ao Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Uma grande quantidade de drogas sintéticas que seriam vendidas durante o Carnaval de Salvador foi apreendida nesta quinta-feira, 5, no centro de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a última fase da Operação Contenção.

Grande apreensão

Durante a ação da Polícia Civil (PC), foram apreendidos:

aproximadamente 600 comprimidos de ecstasy;

450 unidades de LSD em jujubas;

35 tubos de lança-perfume;

cerca de 50 gramas de ICE;

entre outros comprimidos ilícitos;

porções de maconha;

porções de cocaína;

uma balança de precisão;

uma motocicleta.

Entenda a operação

A ação, foi realizada pela PC por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) depois de cerca de 20 dias de investigação e monitoramento do suspeito.

De acordo com o diretor do DENARC, Ernandes Júnior, o suspeito atuava buscando a venda dos entorpecentes a jovens de classe média e alta, principalmente da região de Salvador e Lauro de Freitas.

“A apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 200 mil ao tráfico, com indícios de que o material seria comercializado durante o Carnaval de Salvador”, afirmou.

Vale ressaltar que o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas e já havia sido preso por comercializar lança-perfume e ecstasy.

Ele segue preso à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e esclarecer a cadeia criminosa.a