Polícia Civil intercepta drogas sintéticas destinadas ao Carnaval
Suspeito foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes em Lauro de Freitas
Uma grande quantidade de drogas sintéticas que seriam vendidas durante o Carnaval de Salvador foi apreendida nesta quinta-feira, 5, no centro de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a última fase da Operação Contenção.
Grande apreensão
Durante a ação da Polícia Civil (PC), foram apreendidos:
- aproximadamente 600 comprimidos de ecstasy;
- 450 unidades de LSD em jujubas;
- 35 tubos de lança-perfume;
- cerca de 50 gramas de ICE;
- entre outros comprimidos ilícitos;
- porções de maconha;
- porções de cocaína;
- uma balança de precisão;
- uma motocicleta.
Entenda a operação
A ação, foi realizada pela PC por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) depois de cerca de 20 dias de investigação e monitoramento do suspeito.
De acordo com o diretor do DENARC, Ernandes Júnior, o suspeito atuava buscando a venda dos entorpecentes a jovens de classe média e alta, principalmente da região de Salvador e Lauro de Freitas.
“A apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 200 mil ao tráfico, com indícios de que o material seria comercializado durante o Carnaval de Salvador”, afirmou.
Vale ressaltar que o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas e já havia sido preso por comercializar lança-perfume e ecstasy.
Ele segue preso à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e esclarecer a cadeia criminosa.a
