POLÍCIA
PM da Rondesp é investigado após fotos fardado em site de prostituição
Soldado é alvo de procedimento disciplinar após imagens com farda, arma e viatura em site adulto
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Um soldado da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), lotado na Rondesp Sul, está sendo investigado em um Procedimento Disciplinar Sumário (PDS) após a identificação de um perfil em um site adulto de acompanhantes que seria atribuído ao militar.
Segundo informações apuradas, o policial utilizava o codinome “Mike Arezo” em uma plataforma voltada à oferta de serviços de acompanhantes. No perfil, hospedado no site Fatal Model, o agente aparecia em fotos fardado, portando arma de fogo e ao lado de uma viatura da corporação.
Ainda de acordo com a apuração, o perfil apresentava uma tabela de valores para diferentes tipos de serviços oferecidos como garoto de programa, com atuação na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. O conteúdo teria chegado ao conhecimento da corporação, motivando a abertura do procedimento administrativo.
Leia Também:
Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que instaurou o procedimento disciplinar para “apurar a veracidade dos fatos e eventual conduta atribuída a policial militar, em razão de conteúdos audiovisuais que chegaram ao conhecimento da corporação”.
A PM ressaltou ainda que não compactua com práticas que afrontem os princípios éticos, legais e disciplinares que regem a atividade policial militar. Segundo a instituição, o processo segue em curso, com garantia do contraditório e da ampla defesa, e as medidas cabíveis serão adotadas ao final da apuração, conforme a legislação vigente.
Por fim, a corporação reafirmou seu compromisso com a legalidade, a responsabilidade institucional e a transparência.
Veja a nota da PM na íntegra
A Polícia Militar da Bahia informa que instaurou Procedimento Disciplinar Sumário para apurar a veracidade dos fatos e eventual conduta atribuída a policial militar, em razão de conteúdos audiovisuais que chegaram ao conhecimento da Corporação.
A PMBA ressalta que não compactua com práticas que afrontem os princípios éticos, legais e disciplinares que regem a atividade policial militar.
O procedimento encontra-se em curso e será conduzido com observância do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. As medidas cabíveis serão adotadas ao final da apuração, conforme a legislação vigente.
A Instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, a responsabilidade institucional e a transparência.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes