PM da Rondesp é investigado após fotos fardado em site de prostituição

Perfil em site de prostituição teria sido associado a policial lotado na Rondesp Sul - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um soldado da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), lotado na Rondesp Sul, está sendo investigado em um Procedimento Disciplinar Sumário (PDS) após a identificação de um perfil em um site adulto de acompanhantes que seria atribuído ao militar.

Segundo informações apuradas, o policial utilizava o codinome “Mike Arezo” em uma plataforma voltada à oferta de serviços de acompanhantes. No perfil, hospedado no site Fatal Model, o agente aparecia em fotos fardado, portando arma de fogo e ao lado de uma viatura da corporação.

Ainda de acordo com a apuração, o perfil apresentava uma tabela de valores para diferentes tipos de serviços oferecidos como garoto de programa, com atuação na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. O conteúdo teria chegado ao conhecimento da corporação, motivando a abertura do procedimento administrativo.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que instaurou o procedimento disciplinar para “apurar a veracidade dos fatos e eventual conduta atribuída a policial militar, em razão de conteúdos audiovisuais que chegaram ao conhecimento da corporação”.

A PM ressaltou ainda que não compactua com práticas que afrontem os princípios éticos, legais e disciplinares que regem a atividade policial militar. Segundo a instituição, o processo segue em curso, com garantia do contraditório e da ampla defesa, e as medidas cabíveis serão adotadas ao final da apuração, conforme a legislação vigente.

Por fim, a corporação reafirmou seu compromisso com a legalidade, a responsabilidade institucional e a transparência.

Veja a nota da PM na íntegra

