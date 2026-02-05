OPERAÇÃO PERSONA
Mulher é investigada por usar 94 números e PIX para ameaçar vítimas na Bahia
Suspeita teria cometido crimes de stalking, falsa identidade, injúria racial e criado perfis falsos para marcar encontros amorosos com homens
Por Luiza Nascimento
Uma mulher de 40 anos está sendo investigada por crimes de stalking, falsa identidade, ameaça e injúria racial, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A suspeita é alvo da Operação Persona, deflagrada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, 4, no intuito de apurar crimes virtuais.
Ela é acusada de utilizavar perfis falsos nas redes sociais, 94 números telefônicos e realizar transferências via PIX para ameaçar e ofender vítimas, incluindo ataques de cunho racial.
Dois mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em endereços no bairro Boa Vista. As investigações tiveram origem após vítimas relatarem uma rotina de ataques virtuais iniciados em 2025.
A mulher consta como investigada em ao menos 13 boletins de ocorrência por crimes como estelionato, extorsão e lesão corporal dolosa.
Entenda a ação da suspeita
- Nos perfis falsos, a suspeita proferia ameaças de morte e ofensas de cunho racial às vítimas.
- Aproximadamente 94 números de telefone também eram utilizados por ela para importunar as pessoas por meio de mensagens.
- A investigada realizava transferências bancárias no valor de um centavo, via PIX, acompanhadas de mensagens depreciativas.
- Ela criou um grupo em um aplicativo de mensagens utilizando a foto e o nome de uma das vítimas, com o objetivo de marcar encontros amorosos com homens. Além disso, a mulher também criou um perfil falso em um aplicativo de relacionamentos com o mesmo intuito.
Investigação
Durante as buscas da Operação Persona, três celulares foram apreendidos, sendo um deles identificado como utilizado para a prática dos crimes.
O material será periciado, dando sequência às investigações para o esclarecimento total dos fatos.
A ação é de responsabilidade da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista, com o apoio de equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste).
