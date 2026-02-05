Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO PERSONA

Mulher é investigada por usar 94 números e PIX para ameaçar vítimas na Bahia

Suspeita teria cometido crimes de stalking, falsa identidade, injúria racial e criado perfis falsos para marcar encontros amorosos com homens

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/02/2026 - 8:30 h | Atualizada em 05/02/2026 - 9:03

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Mulher é investigada por usar 94 números e PIX para ameaçar vítimas na Bahia
-

Uma mulher de 40 anos está sendo investigada por crimes de stalking, falsa identidade, ameaça e injúria racial, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A suspeita é alvo da Operação Persona, deflagrada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, 4, no intuito de apurar crimes virtuais.

Ela é acusada de utilizavar perfis falsos nas redes sociais, 94 números telefônicos e realizar transferências via PIX para ameaçar e ofender vítimas, incluindo ataques de cunho racial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dois mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em endereços no bairro Boa Vista. As investigações tiveram origem após vítimas relatarem uma rotina de ataques virtuais iniciados em 2025.

A mulher consta como investigada em ao menos 13 boletins de ocorrência por crimes como estelionato, extorsão e lesão corporal dolosa.

Leia Também:

Prefeita baiana tem casa invadida e marido mata suspeito
Professor de capoeira é preso em São Paulo por estupro na Bahia
Discussão familiar termina com jovem morto a facadas pelo avô

Entenda a ação da suspeita

  • Nos perfis falsos, a suspeita proferia ameaças de morte e ofensas de cunho racial às vítimas.
  • Aproximadamente 94 números de telefone também eram utilizados por ela para importunar as pessoas por meio de mensagens.
  • A investigada realizava transferências bancárias no valor de um centavo, via PIX, acompanhadas de mensagens depreciativas.
  • Ela criou um grupo em um aplicativo de mensagens utilizando a foto e o nome de uma das vítimas, com o objetivo de marcar encontros amorosos com homens. Além disso, a mulher também criou um perfil falso em um aplicativo de relacionamentos com o mesmo intuito.

Investigação

Durante as buscas da Operação Persona, três celulares foram apreendidos, sendo um deles identificado como utilizado para a prática dos crimes.

O material será periciado, dando sequência às investigações para o esclarecimento total dos fatos.

A ação é de responsabilidade da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista, com o apoio de equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameaça crimes virtuais falsa identidade injúria racial Polícia Civil Bahia stalking

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

x