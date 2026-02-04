Menu
HOME > POLÍCIA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Discussão familiar termina com jovem morto a facadas pelo avô

Antes de ser morto, rapaz esfaqueou a mãe em um dos braços

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/02/2026 - 23:14 h

Avô não se apresentou à polícia, até esta quarta-feira, 4
Um rapaz, de 19 anos, foi morto a facadas pelo avô, na noite desta terça-feira, 3, na cidade de Itapé, no sul da Bahia, após uma discussão familiar. O caso aconteceu, por volta das 21h, na Rua ACM, no bairro Luiz Vianna Filho.

Segundo relatos, João Vitor Telles Neves teria chegado em casa bastante transtornado, iniciando uma discussão com a mãe motivada por cobranças sobre o abandono do uso de drogas.

Ainda de acordo com informações, o rapaz teria reagido de forma agressiva, ido até a cozinha, pego uma faca e atacado a mãe. A mulher foi atingida em um dos braços. Diante da situação, o avô dele, Marcos Aurélio de Jesus Neves, de 64, agrediu o neto para defender a filha.

Eles teriam entrado em luta corporal e, neste momento, o idoso conseguiu tomar a faca e ferir João Victor duas vezes no peito. Enquanto o rapaz permaneceu caído no chão da residência, o senhor fugiu do local, em estado de choque.

Apesar de ferida, a mãe conseguiu pedir ajuda, e o jovem foi socorrido por populares em um veículo particular e levado ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde já chegou morto.

Brigas constantes

Esta não teria sido a primeira briga registrada na casa da família. Vizinhos relatam que a convivência entre eles era marcada por alguns conflitos e discussões. João Vitor era conhecido pela fama de agressivo e, de acordo com a polícia, possuía registros anteriores na delegacia, quando ainda era adolescente.

A mãe foi atendida em uma unidade de saúde de Itapé e já recebeu alta. Até a manhã desta quarta-feira, 4, o avô não havia comparecido à delegacia para prestar depoimento. As autoridades seguem investigando o caso, avaliando se a ação configurou legítima defesa da filha. As informações são do IPolítica.

x