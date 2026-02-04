Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO CLANDESTINA

Explosão em fábrica clandestina de fogos mata homem na Bahia

Bombeiros foram acionados para neutralizar artefatos não detonados

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/02/2026 - 22:11 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caso aconteceu na zona rural de Muniz Ferreira
Caso aconteceu na zona rural de Muniz Ferreira -

Um homem, de 51 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 3, após uma explosão em uma fábrica clandestina de fogos de artifício, na comunidade do Bangolá, zona rural de Muniz Ferreira, no Recôncavo da Bahia. A vítima foi identificada como Antônio Bispo dos Santos.

De acordo com informações, a produção de fogos acontecia de forma irregular nos fundos de uma residência. A explosão teria ocorrido enquanto o local estava em funcionamento. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou o corpo da vítima para necropsia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Três viaturas do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (16º BBM), de Santo Antônio de Jesus, atuaram na ocorrência, adotando medidas de segurança devido à presença de artefatos explosivos ainda não detonados, evitando riscos à população da região.

Leia Também:

Sobe para sete o número de adolescentes mortos a tiros em Salvador este ano
Babá é presa por suspeita de estuprar e agredir criança na Bahia
Intregante do Baralho do Crime é preso na Bolívia em operação conjunta

A Polícia Civil já iniciou as investigações e apura as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades. As informações são do Portal Jaguarari.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente bombeiros explosão fogos Incêndio Morte muniz ferreira perícia Polícia Civil recôncavo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso aconteceu na zona rural de Muniz Ferreira
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Caso aconteceu na zona rural de Muniz Ferreira
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Muniz Ferreira
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Caso aconteceu na zona rural de Muniz Ferreira
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

x