Explosão em fábrica clandestina de fogos mata homem na Bahia
Bombeiros foram acionados para neutralizar artefatos não detonados
Por Andrêzza Moura
Um homem, de 51 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 3, após uma explosão em uma fábrica clandestina de fogos de artifício, na comunidade do Bangolá, zona rural de Muniz Ferreira, no Recôncavo da Bahia. A vítima foi identificada como Antônio Bispo dos Santos.
De acordo com informações, a produção de fogos acontecia de forma irregular nos fundos de uma residência. A explosão teria ocorrido enquanto o local estava em funcionamento. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou o corpo da vítima para necropsia.
Três viaturas do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (16º BBM), de Santo Antônio de Jesus, atuaram na ocorrência, adotando medidas de segurança devido à presença de artefatos explosivos ainda não detonados, evitando riscos à população da região.
A Polícia Civil já iniciou as investigações e apura as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades. As informações são do Portal Jaguarari.
