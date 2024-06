Fábrica de fogos clandestina explode no interior da Bahia

O local era uma fábrica clandestina para fabricação de "espadas juninas" - Foto: Leitor / A Tarde

Uma explosão dentro de uma fábrica clandestina de fogos, no município de Filadélfia, no interior da Bahia, ocorreu no último domingo, 16. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 1ª Companhia de Bombeiros Militar, de Senhor do Bonfim, que foi acionada na ocorrência, uma pessoa foi vítima de queimadura e encaminhada para o hospital municipal.

O local era uma fábrica clandestina para fabricação de "espadas juninas", e foram encontrados materiais prontos para fabricação e alguns já fabricados, prontos para uso.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, foi observado que havia indícios de explosão com estilhaços de telha encontrados fora da casa e a parede dos fundos estava no chão.

Comerciante presa

No sábado, 15, uma comerciante foi presa em flagrante por venda ilegal de fogos. Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu logo após diligências investigativas identificarem a venda clandestina dos artefatos, popularmente conhecidos como “espadas”, por uma comerciante local. Os policiais apreenderam setenta e três espadas que estavam no interior do imóvel e eram comercializadas em desacordo com a legislação.