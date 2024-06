Comerciante é presa em flagrante por venda ilegal de fogos

- Foto: Divulgação

Policiais da 1ª Delegacia Territorial (DT/ Senhor do Bonfim) autuaram em flagrante uma comerciante de artefato, no sábado,15, no bairro Santos Dumont, naquele município.



Segundo a Polícia Civil, ação ocorreu logo após diligências investigativas identificarem a venda clandestina dos artefatos, popularmente conhecidos como “espadas”, por uma comerciante local. Os policias apreenderam setenta e três espadas que estavam no interior do imóvel e eram comercializados em desacordo com a legislação.

A mulher realizou os exames de lesões de praxe e foi encaminhada ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanece à disposição da Justiça.