POLÍCIA
LOCALIZADO

Professor de capoeira é preso em São Paulo por estupro na Bahia

A polícia apurou que ele fez, pelo menos, duas vítimas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/02/2026 - 23:50 h

Após quase cinco anos de investigações, um homem, de 32 anos, foi capturado na manhã desta quarta-feira, 4, em São Paulo, suspeito de crimes de estupro de vulnerável cometidos na Bahia.A prisão encerra as buscas conduzidas por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca), iniciada em 2019, depois que uma mulher denunciou que a filha, uma criança de 10 anos, havia sido abusada.

Durante as investigações, a polícia apurou que o professor de capoeira abusou, pelo menos, duas crianças. O homem tinha contato direto e frequente com as vítimas, inclusive fora do ambiente formal de ensino, facilitando a prática dos abusos.

Com base no material reunido ao longo dos anos, a 1ª Vara das Garantias de Salvador expediu a ordem judicial de prisão. O homem foi localizado após monitoramento contínuo realizado por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado de São Paulo.

Quando foi preso, o professor trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um hospital de grande porte da capital paulista. Ele trabalhava no local desde janeiro deste ano. Após a prisão, o homem foi conduzido a uma unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. A polícia não descarta a existência de outras vítimas.

Ver todas

