POLÍCIA
GRAVE

Prefeita baiana tem casa invadida e marido mata suspeito

Caso aconteceu no município de Mundo Novo, na noite desta quarta-feira, 4

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/02/2026 - 7:40 h | Atualizada em 05/02/2026 - 7:54

Imagem ilustrativa da imagem Prefeita baiana tem casa invadida e marido mata suspeito
-

Um homem foi morto após invadir a casa da prefeita Ana Paula Costa (PSD), no município Mundo Novo, na região da Chapada Diamantina, na Bahia, por volta das 20h desta quarta-feira, 4.

Na residência, o suspeito trocou tiros com o marido da chefe do Executivo municipal, o delegado Wagner Marinho que teria identificado a invasão devido aos latidos dos cachorros de estimação.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o homem foi identificado como Adenilton Oliveira Nery. Conforme o boletim de ocorrência, ele invadiu o imóvel armado com um pedaço de pau e golpeou o proprietário, que reagiu.

Ana Paula e familiares estão bem

Em nota, publicada no Instagram de Ana Paula, a assessoria informou que tanto a prefeita, quanto os familiares que estavam na residência no momento do ocorrido, estão bem e em segurança, mas abalados.

As autoridades policiais foram imediatamente acionadas e já adotaram todas as medidas preliminares para a apuração dos fatos.

"A divulgação desta nota tem como objetivo informar e tranquilizar a população, reafirmando a confiança no trabalho das forças de segurança e o compromisso com a transparência diante de um fato grave", disse trecho do texto veiculado.

A Delegacia Territorial de Mundo Novo investiga o caso.

Ana Paula Costa crimes na bahia invasão domiciliar Mundo Novo segurança pública tiroteio

x