Adolescente é executado a tiros em escadaria no Subúrbio de Salvador
Corpo de jovem foi encontrado em via pública no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Por Luiza Nascimento
Um adolescente foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira, 5, próximo a uma escadaria no fim de linha do bairro Mirantes de Periperi, em Salvador. Pedro Gabriel Souza da Silva, de 17 anos, tinha marcas de tiros pelo corpo.
Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 18ªCIPM foram acionados, no entanto, ao chegarem no local, já encontraram a vítima sem vida. Até o momento, não há informações sobre os autores e motivação do crime.
O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador). Foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime.
Outros 7 adolescentes foram mortos a tiros em Salvador em 2026
Segundo dados divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado nesta quarta-feira, 4, outros sete adolescentes foram assassinados a tiros em Salvador, em 2026.
Foram eles:
- Daniel da Silva da Conceição, 16 anos;
- Gabriel Nascimento da Paixão, 16 anos;
- André Luiz Silva Souza Simões, 16 anos;
- Thiago Passos Gonçalves, 17 anos;
- Douglas Gonçalves Pires Santos, 17 anos
Desses, cinco foram mortos durante uma ação policial no Nordeste de Amaralina, na última terça-feira, 3, que vitimou oito suspeitos e um policial militar.
