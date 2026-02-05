Menu
HOME > POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Adolescente é executado a tiros em escadaria no Subúrbio de Salvador

Corpo de jovem foi encontrado em via pública no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/02/2026 - 12:55 h | Atualizada em 05/02/2026 - 14:59

Imagem ilustrativa da imagem Adolescente é executado a tiros em escadaria no Subúrbio de Salvador
-

Um adolescente foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira, 5, próximo a uma escadaria no fim de linha do bairro Mirantes de Periperi, em Salvador. Pedro Gabriel Souza da Silva, de 17 anos, tinha marcas de tiros pelo corpo.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 18ªCIPM foram acionados, no entanto, ao chegarem no local, já encontraram a vítima sem vida. Até o momento, não há informações sobre os autores e motivação do crime.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador). Foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime.

Outros 7 adolescentes foram mortos a tiros em Salvador em 2026

Segundo dados divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado nesta quarta-feira, 4, outros sete adolescentes foram assassinados a tiros em Salvador, em 2026.

Foram eles:

  • Daniel da Silva da Conceição, 16 anos;
  • Gabriel Nascimento da Paixão, 16 anos;
  • André Luiz Silva Souza Simões, 16 anos;
  • Thiago Passos Gonçalves, 17 anos;
  • Douglas Gonçalves Pires Santos, 17 anos

Desses, cinco foram mortos durante uma ação policial no Nordeste de Amaralina, na última terça-feira, 3, que vitimou oito suspeitos e um policial militar.

