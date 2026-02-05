Líder do PCC que planejou sequestro de Sérgio Moro é preso no Ceará

Sidney Rodrigo Aparecido, o "El Cid" - Foto: Reprodução

A captura de Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, o El Cid, encerrou meses de buscas por um dos principais nomes do Primeiro Comando da Capital (PCC) ligados a planos de ataques contra autoridades brasileiras. Foragido da Justiça paulista, ele foi preso nesta quarta-feira, 4, pela Polícia Militar do Ceará, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis pelo planejamento, financiamento e organização de sequestros e atentados, El Cid integra um núcleo da facção conhecido como Restrita 05, identificado nas investigações como peça-chave na articulação de ações criminosas. Entre os alvos do grupo estava o senador Sérgio Moro, além de integrantes de sua família, em um plano que começou a ser desenhado em setembro de 2022.

Senador Sérgio Moro | Foto: Evaristo Sá/ AFP

A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência desencadeado a partir da detenção da esposa do criminoso, em Iguatu, no centro-sul do estado. Ela foi abordada pela Polícia Rodoviária Estadual durante a madrugada, quando viajava em direção a São Paulo. Na ação, apresentou um documento falso e acabou presa, o que contribuiu para o avanço das investigações.

Com as novas informações em mãos, equipes da Polícia Militar localizaram El Cid nas proximidades de um condomínio de luxo em Eusébio, a mais de 300 quilômetros do local onde a companheira havia sido presa. No momento da abordagem, ele também utilizava documentação falsa e possuía dois mandados de prisão em aberto, expedidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo um por homicídio e outro por regressão cautelar ligada à associação para o tráfico de drogas.

Segundo os registros criminais, Sidney Rodrigo responde por crimes como tráfico de drogas, roubo e associação para o tráfico. Ele ainda é acusado de participação em uma tentativa de homicídio contra cinco policiais militares, ocorrida em março de 2014, na capital paulista.

Além do senador Sérgio Moro, o plano atribuído ao grupo incluía outros alvos, como o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), divulgou a prisão nas redes sociais e ressaltou a atuação da Polícia Militar do estado na captura do suspeito, que havia fugido de uma penitenciária em São Paulo e se escondia em território cearense.

Após a prisão, El Cid foi colocado à disposição da Polícia Federal, responsável por dar continuidade às investigações relacionadas ao caso.