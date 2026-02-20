ECONOMIA
Adeus dinheiro? Pix passa a valer em 100% dos ônibus municipais
Nova forma de pagamento começa a funcionar em toda a frota, terminais e estações do transporte urbano
Por Iarla Queiroz
O pagamento da tarifa do transporte coletivo de Uberlândia passa a ser feito oficialmente via Pix, ainda em fevereiro. A confirmação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran), após a conclusão da fase de testes da nova modalidade.
Depois de um período experimental iniciado no começo de janeiro em algumas linhas, o sistema agora está disponível em toda a frota, além dos terminais e estações do transporte urbano.
Sistema atende milhares de passageiros por dia
O pagamento digital já pode ser utilizado em todos os veículos do Sistema Integrado de Transportes (SIT). Atualmente, o sistema conta com 376 ônibus distribuídos em 130 linhas, além de oito terminais e 24 estações de embarque.
Em média, cerca de 100 mil passageiros utilizam o transporte coletivo diariamente, o que representa mais de 3 milhões de usuários por mês.
Mais agilidade no embarque
A Prefeitura destaca que a medida faz parte de um processo de modernização do transporte público. A proposta é oferecer mais praticidade a quem depende do serviço diariamente.
Como o Pix já é amplamente utilizado pela população, inclusive por pessoas que não costumam usar outros meios digitais, a expectativa é que a adaptação seja simples e rápida.
Outro benefício apontado é a redução de filas e maior fluidez no embarque, principalmente nos horários de maior movimento. Com o pagamento sendo confirmado em poucos segundos, o tempo de espera tende a diminuir.
Veja como pagar a passagem com Pix
O procedimento é simples e pode ser feito diretamente pelo celular:
- Acesse o aplicativo do seu banco
- Escolha a opção Pix
- Selecione “escanear QR Code”
- Aproxime o celular do validador no ônibus, terminal ou estação
- Após a confirmação da transação, a catraca é liberada automaticamente
Não é necessário utilizar dinheiro em espécie ou cartão físico.
Com a implantação definitiva da modalidade, a Settran pretende tornar o transporte público mais ágil, reduzindo filas nos pontos de venda e diminuindo o tempo de embarque ao longo do dia.
