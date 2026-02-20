Adeus dinheiro? Pix passa a valer em 100% dos ônibus municipais

Siga o A TARDE no Google

Pagamento via Pix agora é definitivo - Foto: Reprodução / Freepik

O pagamento da tarifa do transporte coletivo de Uberlândia passa a ser feito oficialmente via Pix, ainda em fevereiro. A confirmação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran), após a conclusão da fase de testes da nova modalidade.

Depois de um período experimental iniciado no começo de janeiro em algumas linhas, o sistema agora está disponível em toda a frota, além dos terminais e estações do transporte urbano.

Sistema atende milhares de passageiros por dia

O pagamento digital já pode ser utilizado em todos os veículos do Sistema Integrado de Transportes (SIT). Atualmente, o sistema conta com 376 ônibus distribuídos em 130 linhas, além de oito terminais e 24 estações de embarque.

Em média, cerca de 100 mil passageiros utilizam o transporte coletivo diariamente, o que representa mais de 3 milhões de usuários por mês.

Mais agilidade no embarque



A Prefeitura destaca que a medida faz parte de um processo de modernização do transporte público. A proposta é oferecer mais praticidade a quem depende do serviço diariamente.

Como o Pix já é amplamente utilizado pela população, inclusive por pessoas que não costumam usar outros meios digitais, a expectativa é que a adaptação seja simples e rápida.

Outro benefício apontado é a redução de filas e maior fluidez no embarque, principalmente nos horários de maior movimento. Com o pagamento sendo confirmado em poucos segundos, o tempo de espera tende a diminuir.

Veja como pagar a passagem com Pix

O procedimento é simples e pode ser feito diretamente pelo celular:

Acesse o aplicativo do seu banco

Escolha a opção Pix

Selecione “escanear QR Code”

Aproxime o celular do validador no ônibus, terminal ou estação

Após a confirmação da transação, a catraca é liberada automaticamente

Não é necessário utilizar dinheiro em espécie ou cartão físico.

Com a implantação definitiva da modalidade, a Settran pretende tornar o transporte público mais ágil, reduzindo filas nos pontos de venda e diminuindo o tempo de embarque ao longo do dia.

