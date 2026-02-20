ECONOMIA
Carne, pão e carro: greve na Argentina pode encarecer produtos na Bahia
O Portal A TARDE conversou com a economista Daniela Cardoso, que explicou como o movimento pode prejudicar o Estado
Por Luiza Nascimento
A Argentina tem enfrentado uma série de greves desde que Javier Milei assumiu a presidência, no fim de 2023. A mais recente delas aconteceu na quinta-feira, 19, após a aprovação da reforma trabalhista, que amplia a jornada diária e reduz direitos empregatícios.
Na ocasião, manifestantes pararam as ruas, transportes públicos paralisaram, comércios fecharam e até voos foram cancelados, inclusive um que tinha Salvador como destino e partida.
No entanto, este pode não ser o único impacto da greve para a Bahia. O Portal A TARDE conversou com Daniela Cardoso, professora de Economia Internacional da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), que explicou como o movimento pode prejudicar o território baiano.
"A Bahia pode ser fortemente atingida pela paralizações na Argentina se elas persistirem por muito tempo. A Argentina é o principal parceiro comercial da Bahia e certamente o preço do pãozinho pode aumentar com a alta do preço do trigo, bem como da carne bovina e falta de autopeças para montagem de carros", explicou a especialista.
Segundo Daniela, na área industrial, o segmento automotivo pode ser impactado com a diminuição de fornecimento de autopeças advindas da Argentina, o que pode gerar o retardamento da entrega de carros.
Vale ressaltar que, por enquanto, os danos são mínimos e só existirão caso a greve persista. No caso do agro, as alterações podem ser vistas a partir de 15 dias, porque a importação é mais corriqueira por ser perecível. Já em relação a autopeças, os efeitos começam a partir dos 30 dias.
Cancelamento do voos
Na aviação, a companhia aéria Aerolíneas Argentinas informou o cancelamento de 255 voos, afetando cerca de 31 mil passageiros e com impacto econômico estimado em US$ 3 milhões. No Brasil, ao menos 62 voos foram suspensos, inclusive em Salvador, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães.
Foi registrado o cancelamento do voo da Aerolíneas Argentinas que estava previsto para pousar às 23h30 e decolar às 00h25.
"Em relação aos voos cancelados, o impacto maior é sobre as pessoas e as empresas de aviação e companhias de viagem que terão que remarcar voos e perderão seus compromisso", pontuou a especialista.
O Portal A TARDE tentou contato com a Aerolíneas Argentinas, bem como outras companhias áreas que realizam viagens entre os respectivos trechos, para entender os prejuízo já registrados e possíveis impactos futuros. No entanto, até a publicação da matéria, não houve retorno.
Impacto no Brasil
Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indicam que a Argentina é um parceiro comercial estratégico do Brasil, com destaque para a exportação de produtos agropecuários, automóveis e autopeças brasileiras.
Em 2025, o comércio bilateral mostrou forte recuperação, com as exportações brasileiras para a Argentina, com crescimento de 51,2% até agosto, atingindo uma das maiores altas entre os principais destinos do Brasil.
Desta forma, para a economia brasileira, de modo geral, o impacto será pontual, considerando a Argentina o quarto maior parceiro comercial do país.
"O impacto inflacionário deverá ser pequeno, bem como o impacto sobre o câmbio que será bastante pontual pelo mesmo motivo, mas, que ocorrerá dada a importância dos produtos importados. Outro segmento que sentiremos muito será o alimentício, dado provável encarecimento no preço do trigo que é base para fabricação de diversos produtos", finalizou.
