Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Greve na Argentina cancela voos em Salvador nesta quinta-feira

Terminal da capital baiana registra cancelamento de voo da Aerolíneas Argentinas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

19/02/2026 - 17:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães
Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães -

A greve geral na Argentina, deflagrada nesta quinta-feira, 19, pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), já reflete nas operações aéreas da capital baiana. No Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães, foi registrado o cancelamento do voo da Aerolíneas Argentinas que estava previsto para pousar às 23h30 e decolar às 00h25.

A paralisação é um protesto direto contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei, que começa a ser discutida hoje na Câmara dos Deputados argentina. Como a greve impossibilita serviços essenciais em aeroportos de cidades como Buenos Aires, Córdoba e Rosário, a malha aérea internacional sofreu um efeito dominó imediato.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Impacto nos principais terminais do Brasil

Além de Salvador, a onda de cancelamentos se espalhou por diversos estados brasileiros. O cenário mais crítico é registrado em Florianópolis (SC), com ao menos 32 voos cancelados na rota entre a capital catarinense e o país vizinho.

Leia Também:

Lula cobra regulação da IA em reunião com CEO do Google na Índia
Acabou o carnaval, e agora? Saiba qual o próximo feriado de 2026
Jovem tem dedos decepados após fazer sinais de facção

No Rio de Janeiro, o RIOgaleão contabilizou 31 operações canceladas, entre chegadas e partidas. Em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos, Latam e Gol confirmaram a suspensão de voos para Buenos Aires logo nas primeiras horas da manhã. Outros terminais, como os de Brasília, Porto Alegre e Natal, também registraram prejuízos aos passageiros.

Entenda os motivos da greve e a reforma de Milei

A mobilização busca barrar o projeto de reforma trabalhista que o governo Milei espera aprovar até 1º de março. O texto revisa regras que remontam à década de 1970 e propõe mudanças estruturais profundas:

  • Restrições a greves: Exige a prestação mínima de 50% a 75% de serviço em áreas essenciais (como transporte e saúde), limitando o poder dos sindicatos.
  • Jornada de trabalho: Flexibiliza o horário, permitindo até 12 horas diárias de trabalho sem pagamento de horas extras, desde que haja compensação.
  • Demissões e indenizações: Facilita o desligamento de funcionários e reduz o cálculo de indenizações, permitindo até o parcelamento dos valores.
  • Período de experiência: Ampliação do prazo de teste para seis meses, podendo chegar a um ano em casos específicos.

O governo argentino justificou a reforma como necessária para combater a informalidade, que atinge 40% dos trabalhadores no país. Em contrapartida, sindicatos prometem novos protestos e manifestações em frente ao Parlamento, em um cenário de forte tensão e segurança reforçada pelas forças federais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aviação internacional Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x