Acabou o carnaval, e agora? Saiba qual o próximo feriado de 2026

Depois do Carnaval, muita gente já começa a contagem regressiva para o próximo descanso no calendário. Para a maioria dos brasileiros, a próxima folga nacional só chega em abril: a Sexta-Feira Santa, celebrada no dia 3.

Mas nem todo mundo vai precisar esperar até lá.

Próximo feriado nacional será em abril

A próxima data válida em todo o país é a Sexta-Feira Santa, que em 2026 cai no dia 3 de abril. Depois dela, o calendário ainda reserva outras pausas ao longo do ano.

Confira os feriados nacionais restantes de 2026:

03 de abril (sexta-feira) — Sexta-Feira Santa

— Sexta-Feira Santa 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes

— Tiradentes 01 de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho

— Dia do Trabalho 07 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil

— Independência do Brasil 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida

— Nossa Senhora Aparecida 02 de novembro (segunda-feira) — Finados

— Finados 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República

— Proclamação da República 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

— Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal

Pernambuco e Ceará terão folga antes



Apesar da espera até abril para o próximo feriado nacional, moradores de alguns estados terão uma pausa antes disso.

Em Pernambuco, o dia 6 de março será feriado estadual, em celebração à Data Magna de Pernambuco. A folga cairá em uma sexta-feira, quase um mês antes da Páscoa.

Já no Ceará, a Data Magna do estado será comemorada em 25 de março, que em 2026 será uma quarta-feira.

Feriados estaduais pelo Brasil em 2026

Além dessas datas, outros estados também contam com feriados próprios ao longo do ano. Veja os que já estão previstos:

Acre

08 de março (domingo) — Dia Internacional da Mulher

— Dia Internacional da Mulher 15 de junho (segunda-feira) — Aniversário do Estado do Acre

— Aniversário do Estado do Acre 05 de setembro (sábado) — Dia da Amazônia

— Dia da Amazônia 17 de novembro (terça-feira) — Tratado de Petrópolis

Amapá

19 de março (quinta-feira) — Dia de São José

— Dia de São José 15 de maio (sexta-feira) — Dia de Cabralzinho

— Dia de Cabralzinho 13 de setembro (domingo) — Criação do Território Federal

Amazonas

5 de setembro (sábado) — Elevação do Amazonas à categoria de Província

— Elevação do Amazonas à categoria de Província 24 de outubro (sábado) — Aniversário de Manaus

— Aniversário de Manaus 28 de outubro (quarta-feira) — Dia do Servidor Público Municipal

— Dia do Servidor Público Municipal 8 de dezembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Conceição

Alagoas

24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João

— Dia de São João 29 de junho (segunda-feira) — Dia de São Pedro

— Dia de São Pedro 16 de setembro (quarta-feira) — Emancipação Política de Alagoas

— Emancipação Política de Alagoas 30 de novembro (segunda-feira) — Dia Estadual do Evangélico

— Dia Estadual do Evangélico Bahia

24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João

— Dia de São João 02 de julho (quinta-feira) — Independência da Bahia

Ceará

25 de março (quarta-feira) — Data Magna do Ceará

Distrito Federal

21 de abril (terça-feira) — Aniversário de Brasília

— Aniversário de Brasília 30 de novembro (segunda-feira) — Dia do Evangélico

Espírito Santo

13 de abril (segunda-feira) — Nossa Senhora da Penha

Goiás

06 de julho (domingo) — Fundação de Goiás

Maranhão

28 de julho (terça-feira) — Adesão do Maranhão à Independência do Brasil

Para quem já está de olho no próximo descanso, vale checar o calendário do seu estado. Dependendo de onde você mora, a próxima folga pode chegar antes do que imagina.