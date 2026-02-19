Menu
BRASIL

Acabou o carnaval, e agora? Saiba qual o próximo feriado de 2026

Calendário 2026: Saiba qual o próximo feriado após o Carnaval e prepare as malas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/02/2026 - 16:33 h | Atualizada em 19/02/2026 - 17:09

Sexta-Feira Santa será o próximo feriado nacional
Depois do Carnaval, muita gente já começa a contagem regressiva para o próximo descanso no calendário. Para a maioria dos brasileiros, a próxima folga nacional só chega em abril: a Sexta-Feira Santa, celebrada no dia 3.

Mas nem todo mundo vai precisar esperar até lá.

Próximo feriado nacional será em abril

A próxima data válida em todo o país é a Sexta-Feira Santa, que em 2026 cai no dia 3 de abril. Depois dela, o calendário ainda reserva outras pausas ao longo do ano.

Confira os feriados nacionais restantes de 2026:

  • 03 de abril (sexta-feira) — Sexta-Feira Santa
  • 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes
  • 01 de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho
  • 07 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida
  • 02 de novembro (segunda-feira) — Finados
  • 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal

Pernambuco e Ceará terão folga antes

Apesar da espera até abril para o próximo feriado nacional, moradores de alguns estados terão uma pausa antes disso.

Em Pernambuco, o dia 6 de março será feriado estadual, em celebração à Data Magna de Pernambuco. A folga cairá em uma sexta-feira, quase um mês antes da Páscoa.

Já no Ceará, a Data Magna do estado será comemorada em 25 de março, que em 2026 será uma quarta-feira.

Feriados estaduais pelo Brasil em 2026

Além dessas datas, outros estados também contam com feriados próprios ao longo do ano. Veja os que já estão previstos:

Acre

  • 08 de março (domingo) — Dia Internacional da Mulher
  • 15 de junho (segunda-feira) — Aniversário do Estado do Acre
  • 05 de setembro (sábado) — Dia da Amazônia
  • 17 de novembro (terça-feira) — Tratado de Petrópolis

Amapá

  • 19 de março (quinta-feira) — Dia de São José
  • 15 de maio (sexta-feira) — Dia de Cabralzinho
  • 13 de setembro (domingo) — Criação do Território Federal

Amazonas

  • 5 de setembro (sábado) — Elevação do Amazonas à categoria de Província
  • 24 de outubro (sábado) — Aniversário de Manaus
  • 28 de outubro (quarta-feira) — Dia do Servidor Público Municipal
  • 8 de dezembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Conceição

Alagoas

  • 24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João
  • 29 de junho (segunda-feira) — Dia de São Pedro
  • 16 de setembro (quarta-feira) — Emancipação Política de Alagoas
  • 30 de novembro (segunda-feira) — Dia Estadual do Evangélico
  • Bahia
  • 24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João
  • 02 de julho (quinta-feira) — Independência da Bahia

Ceará

  • 25 de março (quarta-feira) — Data Magna do Ceará

Distrito Federal

  • 21 de abril (terça-feira) — Aniversário de Brasília
  • 30 de novembro (segunda-feira) — Dia do Evangélico

Espírito Santo

  • 13 de abril (segunda-feira) — Nossa Senhora da Penha

Goiás

  • 06 de julho (domingo) — Fundação de Goiás

Maranhão

  • 28 de julho (terça-feira) — Adesão do Maranhão à Independência do Brasil

Para quem já está de olho no próximo descanso, vale checar o calendário do seu estado. Dependendo de onde você mora, a próxima folga pode chegar antes do que imagina.

x