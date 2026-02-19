BRASIL
Acabou o carnaval, e agora? Saiba qual o próximo feriado de 2026
Calendário 2026: Saiba qual o próximo feriado após o Carnaval e prepare as malas
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
Depois do Carnaval, muita gente já começa a contagem regressiva para o próximo descanso no calendário. Para a maioria dos brasileiros, a próxima folga nacional só chega em abril: a Sexta-Feira Santa, celebrada no dia 3.
Mas nem todo mundo vai precisar esperar até lá.
Próximo feriado nacional será em abril
A próxima data válida em todo o país é a Sexta-Feira Santa, que em 2026 cai no dia 3 de abril. Depois dela, o calendário ainda reserva outras pausas ao longo do ano.
Confira os feriados nacionais restantes de 2026:
- 03 de abril (sexta-feira) — Sexta-Feira Santa
- 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes
- 01 de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho
- 07 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida
- 02 de novembro (segunda-feira) — Finados
- 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal
Leia Também:
Pernambuco e Ceará terão folga antes
Apesar da espera até abril para o próximo feriado nacional, moradores de alguns estados terão uma pausa antes disso.
Em Pernambuco, o dia 6 de março será feriado estadual, em celebração à Data Magna de Pernambuco. A folga cairá em uma sexta-feira, quase um mês antes da Páscoa.
Já no Ceará, a Data Magna do estado será comemorada em 25 de março, que em 2026 será uma quarta-feira.
Feriados estaduais pelo Brasil em 2026
Além dessas datas, outros estados também contam com feriados próprios ao longo do ano. Veja os que já estão previstos:
Acre
- 08 de março (domingo) — Dia Internacional da Mulher
- 15 de junho (segunda-feira) — Aniversário do Estado do Acre
- 05 de setembro (sábado) — Dia da Amazônia
- 17 de novembro (terça-feira) — Tratado de Petrópolis
Amapá
- 19 de março (quinta-feira) — Dia de São José
- 15 de maio (sexta-feira) — Dia de Cabralzinho
- 13 de setembro (domingo) — Criação do Território Federal
Amazonas
- 5 de setembro (sábado) — Elevação do Amazonas à categoria de Província
- 24 de outubro (sábado) — Aniversário de Manaus
- 28 de outubro (quarta-feira) — Dia do Servidor Público Municipal
- 8 de dezembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Conceição
Alagoas
- 24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João
- 29 de junho (segunda-feira) — Dia de São Pedro
- 16 de setembro (quarta-feira) — Emancipação Política de Alagoas
- 30 de novembro (segunda-feira) — Dia Estadual do Evangélico
- Bahia
- 24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João
- 02 de julho (quinta-feira) — Independência da Bahia
Ceará
- 25 de março (quarta-feira) — Data Magna do Ceará
Distrito Federal
- 21 de abril (terça-feira) — Aniversário de Brasília
- 30 de novembro (segunda-feira) — Dia do Evangélico
Espírito Santo
- 13 de abril (segunda-feira) — Nossa Senhora da Penha
Goiás
- 06 de julho (domingo) — Fundação de Goiás
Maranhão
- 28 de julho (terça-feira) — Adesão do Maranhão à Independência do Brasil
Para quem já está de olho no próximo descanso, vale checar o calendário do seu estado. Dependendo de onde você mora, a próxima folga pode chegar antes do que imagina.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes