BRASIL
JUSTIÇA

Militares pegam 5 anos de prisão por desvio de picanha e contrafilé

Carga desviada foi avaliada em R$ 22 mil

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/02/2026 - 15:37 h

Ao todo, foram levadas 23 caixas carnes nobres
Um aspirante da Infantaria e um cabo do Exército foram punidos pelo Superior Tribunal Militar (STM) após furtarem 36 caixas de carnes nobres (picanha, contrafilé e alcatra) de uma câmara frigorífica em uma unidade da Vila Militar no Rio de Janeiro.

Ao todo, foram levadas 23 caixas de contrafilé, dez de picanha e três de alcatra — a carga foi avaliada em R$ 22 mil.

Enquanto o aspirante da Infantaria recebeu pena de cinco anos e quatro meses, o cabo foi punido com três anos. O resultado foi dado divulgado sete anos após o caso, registrado em 2019. Eles foram considerados culpados de peculato-furto.

O que é o crime de peculato-furto?

Previsto no Código Penal brasileiro, o peculato-furto ocorre quando um funcionário público retira ou contribui para a retirada de dinheiro, valor ou bem móvel — público ou particular.

Para isso, ele se vale da facilidade proporcionada pelo cargo que ocupa, mesmo sem ter a posse prévia do bem.

x