HOME > BRASIL
SUCESSÃO

Antaq oficializa Cristina Castro como diretora substituta

Nova gestora assume vacância deixada por Flávia Takafashi

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

19/02/2026 - 15:42 h

Cristina integra diretoria colegiada da agência por um período de até seis meses
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) formalizou, nesta quinta-feira (19), a convocação de Cristina Castro Lucas de Souza para o cargo de diretora substituta.

Atual superintendente de ESG e Inovação da autarquia, ela assume a vacância deixada por Flávia Takafashi, cujo mandato foi encerrado recentemente.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

A designação foi oficializada pela Portaria de Pessoal nº 2-DG, assinada pelo diretor-geral Frederico Dias.

Com a publicação no Diário Oficial da União, Cristina passa a integrar a diretoria colegiada da agência reguladora por um período de até seis meses.

Trâmite e sucessão

A interinidade ocorre enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não indica um nome definitivo para a cadeira. Pelas normas vigentes, o Executivo pode optar pela efetivação de Cristina no cargo ou pela indicação de um novo titular.

Caso não seja mantida na diretoria ao fim do prazo, a servidora retorna às funções originais como superintendente na própria agência.

ANTAQ Cristina Castro Lucas de Souza diretoria substituta Gestão Pública governo Lula Transporte Aquaviário

x