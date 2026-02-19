Antaq oficializa Cristina Castro como diretora substituta

Siga o A TARDE no Google

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) formalizou, nesta quinta-feira (19), a convocação de Cristina Castro Lucas de Souza para o cargo de diretora substituta.

Atual superintendente de ESG e Inovação da autarquia, ela assume a vacância deixada por Flávia Takafashi, cujo mandato foi encerrado recentemente.

A designação foi oficializada pela Portaria de Pessoal nº 2-DG, assinada pelo diretor-geral Frederico Dias.

Com a publicação no Diário Oficial da União, Cristina passa a integrar a diretoria colegiada da agência reguladora por um período de até seis meses.

Trâmite e sucessão

A interinidade ocorre enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não indica um nome definitivo para a cadeira. Pelas normas vigentes, o Executivo pode optar pela efetivação de Cristina no cargo ou pela indicação de um novo titular.

Caso não seja mantida na diretoria ao fim do prazo, a servidora retorna às funções originais como superintendente na própria agência.