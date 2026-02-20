DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Camaçari cria comitê para monitorar impactos da BYD
Iniciativa leva em conta a ampliação da base econômica local
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), montou um Comitê Gestor de Desenvolvimento Econômico e Inovação para monitorar os impactos da fábrica de carros chinesa, BYD, na cidade.
Um dos pilares da iniciativa leva em conta a ampliação da base econômica local, a fim de estimular os setores de serviços e tecnologia, com investimentos em áreas que contribuam para a modernização da cidade e para a criação de um ambiente mais competitivo.
Além disso, o comitê busca preparar a cidade para a nova realidade da reforma tributária, que muda a lógica de arrecadação, transferindo a cobrança do imposto da origem para o destino.
Leia Também:
Para o prefeito Luiz Caetano (PT), o novo trabalho consolida Camaçari a um novo modelo de planejamento para o município, baseado em dados, integração entre secretarias e diálogo com o setor produtivo.
“A gente está preparando Camaçari para o futuro e para o presente, com ações que já começam a produzir resultados agora. Nosso objetivo é não depender apenas da indústria, mas desenvolver também os serviços e a tecnologia, ampliando oportunidades, atraindo investimentos e garantindo mais emprego e renda para a população”, afirmou.
Quem faz parte do Comitê?
O comitê é formado pelos seguintes nomes:
- prefeito Luiz Caetano;
- pelos secretários, Tetê Teles, secretário de Serviços Públicos;
- Rodrigo Nogueira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;
- Luis Reis, secretário da Fazenda;
- pela secretária Adriana Marcele, de Desenvolvimento Econômico.
A última reunião do grupo ocorreu na quinta-feira, 19, na Cidade Saber, de acordo com informações da prefeitura.
Atuação do comitê
O comitê trata o tema como estratégico e permanente, avaliando os reflexos do novo empreendimento na geração de empregos, no fortalecimento da cadeia produtiva e na atração de novos investimentos para a cidade.
O cenário atual é avaliado pela gestão como animador. Somente no mês de fevereiro, 438 pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho por meio do CIAT, equipamento da Prefeitura responsável por captar vagas junto à iniciativa privada e intermediar a inserção de trabalhadores no mercado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes