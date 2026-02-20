Camaçari cria comitê para monitorar impactos da BYD

Siga o A TARDE no Google

Cidade de Camaçari - Foto: Reprodução | Assessoria

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), montou um Comitê Gestor de Desenvolvimento Econômico e Inovação para monitorar os impactos da fábrica de carros chinesa, BYD, na cidade.

Um dos pilares da iniciativa leva em conta a ampliação da base econômica local, a fim de estimular os setores de serviços e tecnologia, com investimentos em áreas que contribuam para a modernização da cidade e para a criação de um ambiente mais competitivo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o comitê busca preparar a cidade para a nova realidade da reforma tributária, que muda a lógica de arrecadação, transferindo a cobrança do imposto da origem para o destino.

Para o prefeito Luiz Caetano (PT), o novo trabalho consolida Camaçari a um novo modelo de planejamento para o município, baseado em dados, integração entre secretarias e diálogo com o setor produtivo.

“A gente está preparando Camaçari para o futuro e para o presente, com ações que já começam a produzir resultados agora. Nosso objetivo é não depender apenas da indústria, mas desenvolver também os serviços e a tecnologia, ampliando oportunidades, atraindo investimentos e garantindo mais emprego e renda para a população”, afirmou.

Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano | Foto: Reprodução | Assessoria

Quem faz parte do Comitê?

O comitê é formado pelos seguintes nomes:

prefeito Luiz Caetano;

pelos secretários, Tetê Teles, secretário de Serviços Públicos;

Rodrigo Nogueira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

Luis Reis, secretário da Fazenda;

pela secretária Adriana Marcele, de Desenvolvimento Econômico.

A última reunião do grupo ocorreu na quinta-feira, 19, na Cidade Saber, de acordo com informações da prefeitura.

Atuação do comitê

O comitê trata o tema como estratégico e permanente, avaliando os reflexos do novo empreendimento na geração de empregos, no fortalecimento da cadeia produtiva e na atração de novos investimentos para a cidade.

O cenário atual é avaliado pela gestão como animador. Somente no mês de fevereiro, 438 pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho por meio do CIAT, equipamento da Prefeitura responsável por captar vagas junto à iniciativa privada e intermediar a inserção de trabalhadores no mercado.