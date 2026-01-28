Novo Detran em Camaçari: Guarajuba ganha posto para serviços de CNH e veículos

Siga o A TARDE no Google

Nova unidade do Detran, em Guarajuba - Foto: Patrcik Abreu | Divulgação

Os moradores de Camaçari, especialmente da orla da cidade, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganharam uma nova unidade descentralizada do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA).

O novo espaço, voltado para o serviço do cidadão, fica situado no Shopping Guarajuba Center, na Alameda Guarajuba Malls, no distrito de Monte Gordo. No local, a população poderá ter acesso aos seguintes atendimentos:

demandas relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

à regularização de veículos.

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e marca a parceria entre a prefeitura de Camaçari e o Governo da Bahia. A inauguração ocorreu na terça-feira, 27.

Local da nova unidade do Detran | Foto: Patrcik Abreu | Divulgação

A vice-prefeita de Camaçari, Pastora Déa Santos, enfatizou a importância da atuação conjunta entre os entes públicos.

“Essa inauguração simboliza o resultado de uma parceria que pensa no cidadão e no seu dia a dia. Mais um equipamento entregue a Camaçari, com essa marca de parceria com o Governo da Bahia. Estamos falando de acesso, dignidade e de um serviço público mais próximo das pessoas da nossa orla, tão pujante e em constante crescimento”, afirmou.

A expectativa é de que a unidade do Detran beneficie cerca de 150 mil pessoas, reduzindo deslocamentos para outras regiões do município ou para cidades vizinhas.

De acordo com o diretor-geral do Detran-BA, Max Adolfo Passos, a iniciativa reforça a estratégia de descentralização do órgão.

“Levar o Detran para mais perto da população é uma diretriz do Governo do Estado. Essa unidade em Guarajuba nasce preparada para atender com qualidade e agilidade”, pontuou.

Diretor-geral do Detran-BA, Max Adolfo Passos, | Foto: Patrcik Abreu | Divulgação

O coordenador-geral do Detran Guarajuba, Gilberto Figueiredo, destacou o papel estratégico do novo espaço no atendimento regional.

“A unidade foi pensada para atender a demanda crescente da orla, desde Jauá até Itacimirim, com estrutura adequada e equipe preparada para oferecer um serviço humanizado e eficiente. As pessoas não terão que se deslocar para a sede para ter acesso a esse tipo de serviço”, explicou, ao lembrar, ainda, que no mês de outubro um posto do Detran foi inaugurado em Vila de Abrantes, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que funciona dentro do Shopping Busca Vida, no Km 10 da Estrada do Coco (BA-099).

Enquanto que na sede do município, o Detran fica localizado na Rua dos Bombeiros, n.º 189, no bairro Ponto Certo, no Centro.

A implantação do novo Detran reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos, evidenciando uma política voltada para o desenvolvimento regional, a mobilidade urbana e o fortalecimento da cidadania.