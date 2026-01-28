EXAME PRÁTICO
Fim da baliza? Detran-BA anuncia mudança importante em manobra
Baliza é uma das etapas em exame prático para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Por Yuri Abreu
O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) anunciou uma importante mudança na realização da baliza, manobra que faz parte do exame prático para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A medida da autarquia baiana vem em um momento após pelo menos seis estados aprovarem alterações na prova, incluindo o fim da baliza, como São Paulo, Amazonas, Pará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás.
No entanto, mesmo sem a baliza numa área demarcada, nesses estados o candidato ainda deverá estacionar o carro na rua, próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez durante o trajeto da prova.
Na Bahia vai acabar?
Aqui no estado, a partir de agora, segundo o Detran-BA, a baliza passará a ser realizada ao final do circuito de rua — antes, era a primeira das avaliações.
Uso de carros automáticos
Outra modificação é a autorização para o uso de carros automáticos. O Detran confirmou a possibilidade e aguarda apenas a publicação do Manual Brasileiro de Direção Veicular pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
A expectativa é a de que outros estados confirmem, nas próxima semanas, as alterações — cada autarquia é responsável pela definição de suas próprias normas.
As mudanças seguem a resolução 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em dezembro de 2025, e vem na esteira das novas regras para tirar e renovar a CNH.
