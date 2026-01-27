Menu
HOME > BRASIL
PROVA DE HABILITAÇÃO

Bahia libera uso de carro automático para prova da CNH

As regras serão divulgadas na próxima semana

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/01/2026 - 12:19 h | Atualizada em 27/01/2026 - 15:15

Prova prática de direção na Bahia
Prova prática de direção na Bahia -

A mudança nas regras da Nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) flexibilizou os Departamentos de Trânsito de todo o país a alterar regras acerca do processo para começar a dirigir.

Conforme apuração realizada pelo Portal A TARDE, a Bahia vai permitir o uso de carros automáticos mediante portaria, com previsão de publicação para o início da próxima semana. As regras serão divulgadas na ocasião.

Alguns estados brasileiros retiraram a obrigatoriedade da etapa de baliza na prova prática, no entanto, a princípio, o modelo não será adotado no território baiano.

Como vai funcionar o uso de carros automáticos?

Os candidatos que não necessitam de adaptação veicular poderão realizar o exame prático em carros automáticos, regularmente cadastrados. A medida reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames.

As regras na Bahia ainda serão detalhadas.

Fim da obrigatoriedade da baliza

Com o fim da baliza, que é o estacionamento dentro de uma área demarcada por estacas, o candidato ainda deverá estacionar o carro na rua, próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez durante o trajeto da prova.

Leia Também:

Estados retiram obrigatoriedade da baliza na prova da CNH; veja quais
Alunos podem tirar CNH sem etapas de baliza e prancha; entenda
CNH de graça em 2026: saiba como ter direito ao benefício oferecido pelo Governo

Confira mudanças nas regras por estado

  • Acre: mantém modo tradicional
  • Alagoas: segunda tentativa gratuita para exames teórico e prático
  • Amapá: mantém modo tradicional
  • Amazonas: retirada de baliza
  • Bahia: permitirá uso de carro automático a partir da próxima semana
  • Ceará: mantém modo tradicional
  • Goiás: retirada de baliza e rampa, permissão de uso do veículo próprio e de câmbio automático
  • Distrito Federal: mantém modo tradicional
  • Espírito Santo: retirada de baliza e ladeiras
  • Maranhão: mantém modo tradicional
  • Mato Grosso: mantém modo tradicional
  • Mato Grosso do Sul: retirada de baliza e da prancha
  • Minas Gerais: mantém modo tradicional
  • Pará: mantém modo tradicional
  • Paraíba: mantém modo tradicional
  • Paraná: prova teórica on-line
  • Pernambuco: reteste gratuito
  • Piauí: mantém modo tradicional
  • Rio de Janeiro: mantém modo tradicional
  • Rio Grande do Norte: mantém modo tradicional
  • Rio Grande do Sul: mantém modo tradicional
  • Rondônia: mantém modo tradicional
  • Roraima: mantém modo tradicional
  • Santa Catarina: permite uso de carro automático
  • São Paulo: retirada de baliza e permissão do uso do carro automático
  • Sergipe: mantém modo tradicional
  • Tocantins: mantém modo tradicional

