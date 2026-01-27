PROVA DE HABILITAÇÃO
Bahia libera uso de carro automático para prova da CNH
As regras serão divulgadas na próxima semana
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
A mudança nas regras da Nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) flexibilizou os Departamentos de Trânsito de todo o país a alterar regras acerca do processo para começar a dirigir.
Conforme apuração realizada pelo Portal A TARDE, a Bahia vai permitir o uso de carros automáticos mediante portaria, com previsão de publicação para o início da próxima semana. As regras serão divulgadas na ocasião.
Alguns estados brasileiros retiraram a obrigatoriedade da etapa de baliza na prova prática, no entanto, a princípio, o modelo não será adotado no território baiano.
Como vai funcionar o uso de carros automáticos?
Os candidatos que não necessitam de adaptação veicular poderão realizar o exame prático em carros automáticos, regularmente cadastrados. A medida reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames.
As regras na Bahia ainda serão detalhadas.
Fim da obrigatoriedade da baliza
Com o fim da baliza, que é o estacionamento dentro de uma área demarcada por estacas, o candidato ainda deverá estacionar o carro na rua, próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez durante o trajeto da prova.
Leia Também:
Confira mudanças nas regras por estado
- Acre: mantém modo tradicional
- Alagoas: segunda tentativa gratuita para exames teórico e prático
- Amapá: mantém modo tradicional
- Amazonas: retirada de baliza
- Bahia: permitirá uso de carro automático a partir da próxima semana
- Ceará: mantém modo tradicional
- Goiás: retirada de baliza e rampa, permissão de uso do veículo próprio e de câmbio automático
- Distrito Federal: mantém modo tradicional
- Espírito Santo: retirada de baliza e ladeiras
- Maranhão: mantém modo tradicional
- Mato Grosso: mantém modo tradicional
- Mato Grosso do Sul: retirada de baliza e da prancha
- Minas Gerais: mantém modo tradicional
- Pará: mantém modo tradicional
- Paraíba: mantém modo tradicional
- Paraná: prova teórica on-line
- Pernambuco: reteste gratuito
- Piauí: mantém modo tradicional
- Rio de Janeiro: mantém modo tradicional
- Rio Grande do Norte: mantém modo tradicional
- Rio Grande do Sul: mantém modo tradicional
- Rondônia: mantém modo tradicional
- Roraima: mantém modo tradicional
- Santa Catarina: permite uso de carro automático
- São Paulo: retirada de baliza e permissão do uso do carro automático
- Sergipe: mantém modo tradicional
- Tocantins: mantém modo tradicional
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes