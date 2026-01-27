Bahia libera uso de carro automático para prova da CNH

Siga o A TARDE no Google

Prova prática de direção na Bahia

A mudança nas regras da Nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) flexibilizou os Departamentos de Trânsito de todo o país a alterar regras acerca do processo para começar a dirigir.

Conforme apuração realizada pelo Portal A TARDE, a Bahia vai permitir o uso de carros automáticos mediante portaria, com previsão de publicação para o início da próxima semana. As regras serão divulgadas na ocasião.

Alguns estados brasileiros retiraram a obrigatoriedade da etapa de baliza na prova prática, no entanto, a princípio, o modelo não será adotado no território baiano.

Como vai funcionar o uso de carros automáticos?

Os candidatos que não necessitam de adaptação veicular poderão realizar o exame prático em carros automáticos, regularmente cadastrados. A medida reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames.

As regras na Bahia ainda serão detalhadas.

Fim da obrigatoriedade da baliza

Com o fim da baliza, que é o estacionamento dentro de uma área demarcada por estacas, o candidato ainda deverá estacionar o carro na rua, próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez durante o trajeto da prova.

Confira mudanças nas regras por estado