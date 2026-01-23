PASSO A PASSO
CNH de graça em 2026: saiba como ter direito ao benefício oferecido pelo Governo
Curso teórico gratuito pelo celular e os novos editais estão facilitando o acesso à habilitação em todo o país
Por Jair Mendonça Jr
O sonho de conquistar a carteira de motorista sem gastar um centavo ganhou um fôlego extra em 2026. Com a digitalização de processos e a expansão de programas sociais, tirar a CNH deixou de ser um luxo para se tornar um direito mais acessível.
A grande novidade deste ano é o avanço do Governo Federal em nacionalizar etapas que antes eram exclusivas das autoescolas, barateando o custo para todos e garantindo gratuidade total para quem mais precisa.
Curso teórico gigital
O cidadão não precisa mais pagar as taxas de aulas teóricas nas autoescolas. O conteúdo de 45 horas pode ser assistido diretamente pelo celular, com reconhecimento facial para garantir a presença.
Após concluir os módulos, o sistema libera automaticamente o agendamento da prova no Detran.
"Bônus do bom condutor" e isenções
Para quem já dirige e precisa renovar ou mudar de categoria, o governo implementou o Registro Nacional de Bons Condutores. Se você não cometeu infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses, a taxa de renovação e a emissão do documento digital agora são gratuitas em todo o território nacional.
Além disso, estados como Paraná e Maranhão lançaram este mês editais recordes, focados em jovens que estão saindo do ensino médio público e desempregados inscritos no CadÚnico.
Vagas abertas
Estados como Bahia, Ceará e Espírito Santo mantêm o fluxo contínuo de inscrições, priorizando quem recebe o Bolsa Família.
Passo a Passo: como Gagarantir sua CNH sem custos
Se você se enquadra nos critérios de baixa renda, siga este roteiro atualizado para não perder o prazo:
- Atualize seu CadÚnico: este é o passo mais importante. Procure o CRAS da sua cidade e garanta que sua renda per capita informada esteja dentro do limite de até meio salário mínimo.
- Acesse o portal do Detran do seu estado: busque especificamente pelos termos "CNH Social", "CNH Popular" ou "Habilitação de Renda". Cada estado abre inscrições em meses diferentes.
- Baixe o App "CNH do Brasil": mesmo que o edital social do seu estado ainda não tenha aberto, você já pode adiantar seu cadastro e verificar se tem direito ao curso teórico gratuito federal.
- Organize sua documentação: tenha em mãos RG, CPF, comprovante de residência e o comprovante de escolaridade (escola pública). Muitos candidatos são desclassificados por documentos desatualizados.
- Aguarde a convocação: caso seja selecionado, você terá um prazo (geralmente de 15 a 30 dias) para se apresentar a uma autoescola parceira. Fique atento ao e-mail e ao site do Detran.
