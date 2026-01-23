CNH de graça em 2026: saiba como ter direito ao benefício oferecido pelo Governo

Cidadão não precisa mais pagar as taxas de aulas teóricas nas autoescolas - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O sonho de conquistar a carteira de motorista sem gastar um centavo ganhou um fôlego extra em 2026. Com a digitalização de processos e a expansão de programas sociais, tirar a CNH deixou de ser um luxo para se tornar um direito mais acessível.

A grande novidade deste ano é o avanço do Governo Federal em nacionalizar etapas que antes eram exclusivas das autoescolas, barateando o custo para todos e garantindo gratuidade total para quem mais precisa.

Curso teórico gigital

O cidadão não precisa mais pagar as taxas de aulas teóricas nas autoescolas. O conteúdo de 45 horas pode ser assistido diretamente pelo celular, com reconhecimento facial para garantir a presença.

Após concluir os módulos, o sistema libera automaticamente o agendamento da prova no Detran.

"Bônus do bom condutor" e isenções

Para quem já dirige e precisa renovar ou mudar de categoria, o governo implementou o Registro Nacional de Bons Condutores. Se você não cometeu infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses, a taxa de renovação e a emissão do documento digital agora são gratuitas em todo o território nacional.

Além disso, estados como Paraná e Maranhão lançaram este mês editais recordes, focados em jovens que estão saindo do ensino médio público e desempregados inscritos no CadÚnico.

Vagas abertas

Estados como Bahia, Ceará e Espírito Santo mantêm o fluxo contínuo de inscrições, priorizando quem recebe o Bolsa Família.

Passo a Passo: como Gagarantir sua CNH sem custos

Se você se enquadra nos critérios de baixa renda, siga este roteiro atualizado para não perder o prazo: