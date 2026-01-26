Alunos podem tirar CNH sem etapas de baliza e prancha; entenda

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Ascom GOVBA

Alunos que vão realizar a prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria B, não precisarão mais realizar a etapa de baliza. A regra é válida somente no Mato Grosso do Sul.

Agora, no lugar na temida prova, os candidatos vão realizar estacionamento simples em via pública, sem a exigência de vaga entre dois veículos.

As provas funcionarão da seguinte forma:

seis conversões à esquerda;

seis conversões à direita;

três estacionamentos laterais simples;

um trecho em linha reta de, no mínimo, 1.000 metros;

dois retornos, incluindo canteiro central, quando houver.

Mudanças para moto

Os candidatos da categoria A também serão impactados pelas novas regras. O obstáculo conhecido como “prancha”, utilizado para avaliar o equilíbrio em baixa velocidade, deixa de ser obrigatório.

A avaliação para motociclista passa a priorizar a condução segura, controle do veículo e cumprimento do percurso definido, alinhando o teste às situações mais comuns do trânsito urbano.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) publicou a portaria com as novas medidas nesta segunda-feira, 26. A mudança integra um pacote de atualizações no exame prático de direção, tanto para automóveis quanto para motocicletas.

Alterações na pontuação

Além dessas alterações, a regra do sistema de pontuação também mudou. Agora, a margem de erro é ampliada, mas a reprovação automática em casos considerados de maior risco à segurança no trânsito se mantém.

Antes, o candidato podia perder até três pontos, com infrações classificadas como leve, média e grave. Com a nova regra, o limite sobe para 10 pontos, distribuídos da seguinte forma:

falta leve: 1 ponto;

falta média: 2 pontos;

falta grave: 4 pontos;

falta gravíssima: 6 pontos.

CNH mais barata

O Detran-MS anunciou também a redução de quase 50% nos valores dos exames médico e psicológico exigidos para a primeira habilitação, renovação ou alteração de categoria.

Por fim, vale pontuar também que, nos municípios que possuem mais de um bairro autorizado para a aplicação do exame, o local será definido por sorteio.