Aulas da rede municipal de Camaçari têm início pós-Carnaval - Foto: Reprodução/Redes sociais

O ano letivo de 2026 da rede municipal de ensino de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, terá início no dia 19 de fevereiro, após os festejos de Carnaval. A expectativa da Secretaria Municipal da Educação (Seduc) é de que mais de 32 mil alunos, já matriculados, retornem às salas de aula nas unidades de ensino.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Márcio Neves, a definição do calendário escolar considerou critérios pedagógicos e logísticos.

“Decidimos começar o ano letivo depois do período de Carnaval, para que todas as escolas estivessem abastecidas com os materiais necessários para o melhor funcionamento pedagógico, como livros, material de papelaria, escritório, e tudo que é necessário para que a criança utilize em seu processo de aprendizado. Esse é o nosso papel”, afirmou.

Nos últimos meses, a Seduc intensificou ações voltadas à reestruturação das mais de 100 unidades escolares da rede municipal. As iniciativas incluíram melhorias na infraestrutura física, reorganização dos espaços escolares e o abastecimento de materiais essenciais para o pleno desenvolvimento das atividades educacionais.

Além dos investimentos estruturais e pedagógicos, a gestão municipal também garante, neste início de ano letivo, a entrega do kit fardamento aos estudantes da rede.

Jornada Pedagógica 2026

Como parte da preparação para o novo ano letivo, a rede municipal promoveu, nos dias 3 e 4 de fevereiro, a Jornada Pedagógica 2026, que reuniu centenas de profissionais da educação, incluindo educadores das unidades comunitárias. O evento foi realizado no complexo da Cidade do Saber (CDS) e contou com uma programação diversificada de formação e reflexão.

Com o tema “Camaçari Educadora: comunicação e colaboração, potências que conectam os saberes dos territórios”, a jornada teve como destaques as participações dos escritores e psicólogos Alexandre Coimbra e Rossandro Klinjey.

“Foi uma jornada feita com muito carinho, cuidado, acolhimento, respeito aos educadores e renovação do compromisso em promover um novo ano letivo produtivo e em constante diálogo e atividades que promovam uma melhor qualidade de ensino para os nossos alunos, como também de engrandecimento da categoria”, pontuou Márcio Neves.