Aos 12 anos, jovem faz vestibular por diversão e passa: "Caminho certo"

Um estudante de apenas 12 anos e cursando ainda o ensino fundamental foi aprovado no curso de Matemática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Bernardo Vinício Manfredini afirmou ter ficado feliz quando viu o resultado.

"Isso significa que o conteúdo que eu estudei está me colocando no caminho certo para conseguir alguma coisa no futuro", disse o jovem ao Terra. Ele tem a Matemática como uma de suas paixões.

A mãe do adolescente, a professora Luzia de Fátima Manfredini, de 45 anos, elogiou o filho. "Foi muito gostoso viver esse processo com ele, o Bernardo estava feliz em fazer e que a gente podia apoiar. Ver que ele está no caminho certo, está estudando bem. Ele tem muito a aprender ainda, mas o que aprendeu, ele já conseguiu pôr em prática", disse.

Foi o próprio Bernardo que teve a ideia de fazer o vestibular da UERJ. Ele tinha curiosidade em saber como funcionava um processo seletivo para entrar em uma faculdade em um curso na área de Exatas. Após verificar que era possível, Luzia inscreveu o filho para realizar a prova.

"No início, era só por diversão mesmo para ver como é que funcionava todo o processo, como é que eram as questões. Quando eu peguei o exame, eu vi que conseguia resolver as questões, fiz as que eu conseguia e passei para a segunda fase", explicou o adolescente.

O vestibular da UERJ funciona em duas etapas:

Exames de Qualificação (1ª fase): com 60 questões de múltipla escolha envolvendo as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas;

Exame Discursivo (2ª fase): com redação e duas provas com questões de disciplinas específicas, conforme a escolha do curso.

No exame discursivo, Bernardo fez provas de Matemática e Física, duas matérias que ele gosta muito. Ele afirma que resolveu as questões pensando como se estivesse em uma das olimpíadas do conhecimento, competições que o estudante já participa há alguns anos.

A mãe explicou que, desde o início, o combinado com o filho era fazer o vestibular só para testar os conhecimentos. Os pais não pretendem fazer nenhuma aceleração de série nem tentar a matrícula via Justiça.

Segundo Bernardo, fazer o vestibular o incentivou a querer estudar mais. "As questões de Física e Matemática que eu não consegui acertar, não conseguia fazer, eu decidi pegar depois e dei uma estudada para ter um pouco mais de conteúdo. O vestibular realmente me estimula mais nesse lugar", completou.

A paixão pela Matemática

Bernardo Vinício nasceu em Araraquara, no interior de São Paulo, mas atualmente mora com os pais em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. Ele é aluno do 7º ano do Colégio Silva Serpa, parceiro do SAS Educação.

A mãe afirma que, desde muito cedo, percebeu que os números prendiam a atenção do filho. Segundo Luzia, os profissionais da escola perceberam a facilidade do filho com a Matemática e o incentivaram a aprender novos conteúdos.

Bernardo faz, desde 2024, aulas extras de Matemática para participar de olimpíadas do conhecimento. Ele já tem mais de 80 medalhas. Entre elas, estão ouro na Olimpíada de Matemática do Estado do Rio de Janeiro (OMERJ), prata nacional na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).

Atualmente, o adolescente estuda pela manhã, mas, no período da tarde, tem uma série de atividades para se desenvolver em outras áreas. Ele faz, por exemplo, aulas de tênis de mesa, aulas de programação, robótica, xadrez, piano e mandarim.