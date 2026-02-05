Siga o A TARDE no Google

Santo Amaro anuncia avanços na educação durante Jornada Pedagógica - Foto: Daniel Dórea/Ascom Santo Amaro

Durante a abertura oficial da Jornada Pedagógica 2026, realizada nesta quinta-feira, 5, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, a gestão municipal ressaltou um conjunto de ações em andamento desde 2025 e que fortalecem a educação pública.

Entre os destaques, ressaltados pela secretária municipal de Educação, Marília Rocha, destacam-se:

Valorização dos profissionais da educação, com reajuste salarial e garantia do pagamento do piso nacional do magistério;

Adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA);

Reabertura do Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem Escolar (CEMAES);

Criação do Centro Municipal de Referência do Autismo.

Durante o evento, o prefeito Flaviano Bomfim (UNIÃO) destacou os investimentos contínuos na educação, com foco nas reformas e requalificação das unidades escolares, na melhoria da qualidade da alimentação escolar e na ampliação da cobertura do transporte escolar.

Práticas cotidianas e inclusivas

Com o tema “Alfabetização para a vida: leitura e escrita em práticas cotidianas e inclusivas”, a Jornada promoveu reflexões sobre o papel da alfabetização na formação integral dos estudantes.

A programação contou com palestras da escritora Emília Nuñez, especialista em literatura infantil, que compartilhou reflexões a partir de sua trajetória e da obra Doçura, vencedora do Prêmio Jabuti 2023, na categoria Infantil.

Já Sidenise Estrelado Sousa, doutoranda em Educação e Diversidade e referência em educação inclusiva, abordou estratégias pedagógicas voltadas à aprendizagem de estudantes com deficiência, reforçando o respeito às singularidades e o direito à educação para todos.

A TARDE Educação marca presença na Jornada

A Jornada Pedagógica também contou com a presença de parceiros institucionais, como o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. A iniciativa foi representada pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino e pela pedagoga e mestranda em Educação Jéssica Gouveia.

“Participar da abertura da Jornada Pedagógica de Santo Amaro foi um momento extremamente gratificante. Tivemos a oportunidade de apresentar aos professores e gestores escolares a dinâmica do Programa A TARDE Educação, destacando sua aplicabilidade no contexto da rede municipal e as ações que iremos desenvolver ao longo dessa parceria. Inserir o jornal como ferramenta pedagógica em sala de aula contribui para aprimorar e consolidar a alfabetização e o letramento dos estudantes”, destacou Márcia Firmino.

As aulas da rede municipal de ensino de Santo Amaro terão início nesta segunda-feira, 9.