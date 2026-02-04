A TARDE Educação movimenta jornada pedagógica em Santaluz - Foto: Nadja Lima/Prefeitura de Santaluz

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, marcou presença no segundo dia da Jornada Pedagógica 2026 em Santaluz, município localizado na região sisaleira da Bahia, promovendo uma formação continuada sobre educação contemporânea. A atividade foi direcionada a professores do Ensino Fundamental I e II, além de gestores e coordenadores da rede municipal de ensino.

A Jornada Pedagógica segue até sexta-feira, 6, reunindo profissionais da educação para debater temas estratégicos relacionados ao planejamento pedagógico e ao fortalecimento da educação municipal. As atividades acontecem em diferentes pontos da cidade, como a Praça do Saber, o Auditório do Antigo Prédio José Leitão e o Auditório do Cenos.

Segundo a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, o encontro possibilitou a troca de saberes, reflexões significativas sobre a prática educativa e o fortalecimento do compromisso com a educação.

“Participar desse momento de formação continuada na valorização dos educadores e no avanço da educação no município nos faz sentir mais próximos da realidade da educação local. Foi uma experiência enriquecedora”, ressaltou.

Programação segue com palestras e planejamentos

Com o tema “Autocuidado, multiletramentos, diversidade e inovação na era da inteligência artificial”, a solenidade de abertura oficial contou com a presença de autoridades municipais e representantes de órgãos e instituições ligadas à área educacional, entre eles o prefeito Arismário Barbosa e a secretária municipal de Educação, Marli Nunes.

“A educação se faz com união, cuidado e humildade. Seguimos firmes no propósito de investir e valorizar quem constrói diariamente o futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

A secretária Marli Nunes ressaltou a importância da Jornada Pedagógica como espaço de escuta, formação continuada e alinhamento das práticas pedagógicas para o ano letivo de 2026.

A programação segue nesta quinta-feira, 5, com as palestras “Diversidade, inovação e humanidade na educação em tempos de Inteligência Artificial” e a formação “Educação do Campo Contextualizada - Baú de Leitura”, ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a coordenação de Esporte e o Conselho Tutelar. Também está previsto o planejamento de unidade voltado aos coordenadores, professores e auxiliares de creche da rede de ensino.

Na sexta-feira, 6, serão realizados os planejamentos de unidade nas escolas CENTIR, Jeovan Bandeira, José Armando e Marcolino Xavier.