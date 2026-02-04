Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Escola referência em Libras abre vagas para ensino médio em Salvador

Matrículas são presenciais e acontecem na unidade de Ondina

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

04/02/2026 - 15:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Educação inclusiva na rede estadual de educação
Educação inclusiva na rede estadual de educação -

O Centro de Apoio Pedagógico para Pessoas com Surdez (CAPE) Wilson Lins, localizado no bairro de Ondina, em Salvador, abriu vagas para a recém-criada turma do primeiro ano do ensino médio, ampliando o acesso à educação inclusiva para estudantes com surdez na capital baiana.

Ao todo, são 35 vagas para o 1º ano do ensino médio de um total de mais de 200, divididas nos períodos:

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Matutino: do 6º ao 8º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio;
  • Vespertino: do 8º e 9º ano do ensino fundamental e etapa 5 da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
  • Noturno: etapa 6 da EJA.

As matrículas são realizadas exclusivamente de forma presencial, diretamente na secretaria da escola.

Leia Também:

MEC autoriza mais um curso de medicina com 80 vagas para Feira
Governo da Bahia apresenta balanço bilionário da educação na Alba
Quando começam as inscrições do Fies? Confira datas e regras

Documentos necessários para matrícula

Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar:

  • Histórico escolar;
  • RG e CPF do estudante e do responsável;
  • Comprovante de residência atualizado;
  • Laudo médico ou relatório pedagógico que comprove a deficiência auditiva.

O CAPE Wilson Lins acumula 60 anos de atuação e é referência na educação de surdos na Bahia. A unidade foi a primeira escola da Bahia a adotar esta modalidade de ensino, contando com um corpo docente e técnico fluente na Língua Brasileira de Sinais (Libras), o que assegura um aprendizado de qualidade graças a uma comunicação efetiva entre funcionários, professores e estudantes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Educação SEC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Educação inclusiva na rede estadual de educação
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Educação inclusiva na rede estadual de educação
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Educação inclusiva na rede estadual de educação
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Educação inclusiva na rede estadual de educação
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x