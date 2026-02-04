EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Escola referência em Libras abre vagas para ensino médio em Salvador
Matrículas são presenciais e acontecem na unidade de Ondina
O Centro de Apoio Pedagógico para Pessoas com Surdez (CAPE) Wilson Lins, localizado no bairro de Ondina, em Salvador, abriu vagas para a recém-criada turma do primeiro ano do ensino médio, ampliando o acesso à educação inclusiva para estudantes com surdez na capital baiana.
Ao todo, são 35 vagas para o 1º ano do ensino médio de um total de mais de 200, divididas nos períodos:
- Matutino: do 6º ao 8º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio;
- Vespertino: do 8º e 9º ano do ensino fundamental e etapa 5 da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
- Noturno: etapa 6 da EJA.
As matrículas são realizadas exclusivamente de forma presencial, diretamente na secretaria da escola.
Documentos necessários para matrícula
Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar:
- Histórico escolar;
- RG e CPF do estudante e do responsável;
- Comprovante de residência atualizado;
- Laudo médico ou relatório pedagógico que comprove a deficiência auditiva.
O CAPE Wilson Lins acumula 60 anos de atuação e é referência na educação de surdos na Bahia. A unidade foi a primeira escola da Bahia a adotar esta modalidade de ensino, contando com um corpo docente e técnico fluente na Língua Brasileira de Sinais (Libras), o que assegura um aprendizado de qualidade graças a uma comunicação efetiva entre funcionários, professores e estudantes.
