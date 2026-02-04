Menu
HOME > BAHIA
AUTORIZADO

MEC autoriza mais um curso de medicina com 80 vagas para Feira

Credenciamento foi anunciado pelo vereador Jorge Oliveira na Câmara Municipal

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

04/02/2026 - 11:40 h

Portaria do MEC libera 80 vagas para a UNIFAT
Portaria do MEC libera 80 vagas para a UNIFAT

Feira de Santana vai contar com mais um curso de Medicina. O credenciamento do Centro Universitário Anísio Teixeira (UNIFAT) foi oficializado por meio da Portaria SERES/MEC nº 30, de 3 de fevereiro de 2026, publicada no Diário Oficial da União, autorizando a oferta inicial de 80 vagas para a graduação.

O município já conta com o curso de Medicina disponibilizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), referência pública no ensino superior, além de instituições privadas como a UNEXMED (Unex), UNIFAN e UNIFAT.

A novidade foi anunciada pelo vereador Jorge de Oliveira (PRD), durante discurso na sessão ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana (CMFS), nesta quarta-feira, 4. Na tribuna, Jorge parabenizou a direção da instituição e destacou a chegada de mais um curso da área da saúde como um impulso para o crescimento do município.

Vereador Jorge Oliveira
Vereador Jorge Oliveira | Foto: ASCOM CMFS/ DIVULGAÇÃO

"A ampliação da formação médica vai fortalecer a educação, gerar mais oportunidades e contribuir para a melhoria dos serviços de saúde. É, sem dúvidas, um avanço importante para a nossa cidade”, afirmou o vereador.

Mais oportunidades

O vereador Albino Brandão (PSDB) também parabenizou a instituição de ensino pelo credenciamento, relembrou que cursou Direito na faculdade e celebrou a implantação de mais um curso de Medicina na cidade. 

Reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), a UNIFAT integra a rede particular de ensino superior da cidade, com a oferta de cursos de graduação nas modalidades presencial e Educação a Distância (EaD) nas mais diversas áreas do conhecimento.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

Câmara Municipal cursos de graduação Educação ensino superior na Bahia faculdade de medicina feira de santana MEC medicina Saúde uefs UNIFAT Vereador Jorge Oliveira

