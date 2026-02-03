Menu
POLÍTICA
Ministro anuncia saída do governo Lula para ajudar reeleição de aliado

Camilo Santana descartou a possibilidade de ser lançado para concorrer ao Executivo

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

03/02/2026 - 21:52 h

Camilo Santana já avisou a Lula que vai deixar ministério.
O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira que deixará o governo em abril para atuar na campanha de reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e descartou a possibilidade de ser lançado para concorrer ao Executivo.

A declaração foi feita em resposta à pressão feita por aliados por uma candidatura competitiva contra o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), principal nome da oposição.

“Eu não serei candidato a governador, essa é a minha decisão. Trabalharei muito para que o projeto no Ceará não haja descontinuidade e para garantirmos a reeleição do governador Elmano. Voltarei ao Senado para ajudar o presidente Lula e estarei mais presente no meu estado e na região Nordeste, onde eu tenho uma relação muito boa com os governadores” disse o ministro em entrevista à CNN.

Ao ser perguntado sobre o desempenho de Elmano nas pesquisas, que têm mostrado o governador empatado ou sendo derrotado por Ciro, o ministro disse que o petista tem "uma boa avaliação" e que pretende fazer "uma série de entregas ao longo do ano", incluindo investimentos na construção de um data center para o TikTok no estado. Durante a entrevista, Camilo também alfinetou Ciro, adversário com quem acumula atritos e trocas de acusações públicas.

“Enquanto os nossos adversários hoje no Ceará fazem fake news, nos agridem todos os dias, nós vamos sempre continuar trabalhando. A nossa resposta não vai centrar nessa baixaria que está acontecendo no estado. Vamos continuar trabalhando e entregando”, respondeu.

Camilo Santana ceará Ciro Gomes Educação Elmano de freitas

