Craque do tetra é aposta do PT para disputa pelo governo em SP

Ídolo do tetra pode ser candidato - Foto: Divulgação | FIFA

O futebol brasileiro pode se fazer presente na disputa eleitoral de outubro em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O PT, sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aposta no nome de um craque do tetra da Seleção Brasileira para fortalecer seu palanque no estado.

Ídolo do São Paulo e do Paris Saint Germain, Raí tem sido cotado para a vaga de vice em uma eventual chapa encabeçada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, hoje filiada ao MDB, mas próxima de fechar com o PSB para concorrer ao governo.

Segundo publicação de Guilherme Amado, os dois nomes cogitados se mostraram receptivos ao desenho da chapa. Apesar da especulação inicial, o presidente Lula ainda discutirá o cenário eleitoral no estado nas próximas semanas.

Petista engajado

Cotado para ser vice na chapa, Raí tem um histórico de apoio aos candidatos petistas. Em 2022, o ex-jogador fez campanha pública para Lula, chegando a pedir que os demais candidatos de centro e centro-esquerda desistissem para apoiar a candidatura.

“Ciro, Tebet, vêm com a gente, sem medo de ser feliz. Vêm colaborar, vêm reconstruir, do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém. Depois a gente apara as arestas, antes que não sobrem arestas para aparar”, apelou na ocasião.