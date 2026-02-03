Hospital Municipal de Feira tem data para sair do papel

Projeto do Hospital Municipal está em fase de elaboração - Foto: ACM/ SECOM PMFS

A construção do Hospital Municipal de Feira de Santana, uma das principais promessas de campanha do prefeito José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), deve sair do papel nos próximos meses. Durante a primeira sessão do ano da Câmara Municipal, na manhã desta terça-feira, 3, o gestor anunciou que a licitação para execução da obra será publicada até o início de março.

De acordo com Ronaldo, o projeto da unidade de saúde já está em fase final de elaboração por uma empresa de São Paulo. “Anunciamos no ano passado, há uns nove meses, a construção do Hospital Municipal e para tanto contratamos a empresa FESPSP( Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) para elaboração do projeto, que já está em fase final”, confirmou o prefeito, destacando que uma equipe formada por dez integrantes do governo acompanha de perto todo o processo.

O hospital será instalado na Avenida Maria Quitéria, em uma área total de quase 8 mil metros quadrados com mais de 100 leitos disponíveis para o atendimento totalmente gratuito à população.

Prefeito José Ronaldo de Carvalho | Foto: Reprodução/Youtube/ CMFS

Balanço de ações

Em seu discurso, o prefeito fez um panorama das principais ações realizadas pela sua gestão, com destaque para avanços em áreas consideradas prioritárias pela administração. Entre os pontos enfatizados por José Ronaldo estão a queda nos índices de arboviroses na cidade.

“Feira de Santana alcançou uma redução de mais de 80% nos casos de dengue em 2025 em comparação ao ano anterior. Esses números são resultado de ações integradas da equipe da Saúde de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a Zika e a chikungunya", pontuou

Outro tema abordado foi o fortalecimento da rede de atendimento em saúde, em especial o trabalho do Hospital da Mulher, incluindo a continuidade de programas de atendimento, como cirurgias de redução de mamas totalmente gratuitas. "Não tenho conhecimento de outros lugares com um programa de tamanho impacto e relevância quanto esse implantado em nossa cidade", celebrou Ronaldo.

O prefeito também ressaltou as melhorias implementadas no sistema de iluminação pública da cidade, com atenção especial nos distritos e bairros mais afastados do centro. De acordo com ele, está em curso a substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED, o que deve trazer mais eficiência energética e maior segurança e conforto à população.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana