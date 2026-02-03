PROMESSA DE CAMPANHA
Hospital Municipal de Feira tem data para sair do papel
Prefeito José Ronaldo anuncia licitação da obra durante reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal
Por Kenna Martins*
A construção do Hospital Municipal de Feira de Santana, uma das principais promessas de campanha do prefeito José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), deve sair do papel nos próximos meses. Durante a primeira sessão do ano da Câmara Municipal, na manhã desta terça-feira, 3, o gestor anunciou que a licitação para execução da obra será publicada até o início de março.
De acordo com Ronaldo, o projeto da unidade de saúde já está em fase final de elaboração por uma empresa de São Paulo. “Anunciamos no ano passado, há uns nove meses, a construção do Hospital Municipal e para tanto contratamos a empresa FESPSP( Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) para elaboração do projeto, que já está em fase final”, confirmou o prefeito, destacando que uma equipe formada por dez integrantes do governo acompanha de perto todo o processo.
O hospital será instalado na Avenida Maria Quitéria, em uma área total de quase 8 mil metros quadrados com mais de 100 leitos disponíveis para o atendimento totalmente gratuito à população.
Balanço de ações
Em seu discurso, o prefeito fez um panorama das principais ações realizadas pela sua gestão, com destaque para avanços em áreas consideradas prioritárias pela administração. Entre os pontos enfatizados por José Ronaldo estão a queda nos índices de arboviroses na cidade.
“Feira de Santana alcançou uma redução de mais de 80% nos casos de dengue em 2025 em comparação ao ano anterior. Esses números são resultado de ações integradas da equipe da Saúde de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a Zika e a chikungunya", pontuou
Outro tema abordado foi o fortalecimento da rede de atendimento em saúde, em especial o trabalho do Hospital da Mulher, incluindo a continuidade de programas de atendimento, como cirurgias de redução de mamas totalmente gratuitas. "Não tenho conhecimento de outros lugares com um programa de tamanho impacto e relevância quanto esse implantado em nossa cidade", celebrou Ronaldo.
O prefeito também ressaltou as melhorias implementadas no sistema de iluminação pública da cidade, com atenção especial nos distritos e bairros mais afastados do centro. De acordo com ele, está em curso a substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED, o que deve trazer mais eficiência energética e maior segurança e conforto à população.*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana
