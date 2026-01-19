Enamed expõe fragilidade de quase 50% dos cursos de Medicina na Bahia

Exame avaliou quase 90 mil estudantes de medicina de 351 cursos em todo o país - Foto: Divulgação

Os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), criado em abril do ano passado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram divulgados nesta segunda-feira, 19. A prova foi prestada por cerca de 89 mil alunos dos cursos de medicina do país, sendo 36 mil concluintes, dos quais quase 14 mil saíram de faculdades com notas 1 e 2.

O Enamed define que estão nas notas 1 e 2 as instituições em que menos de 60% dos formandos alcançaram a proficiência mínima na prova. Os resultados variam de 1, o pior, a 5, a nota máxima.

Ao todo, 99 cursos de medicina no país, oferecidos por 93 instituições federais e privadas, não alcançaram notas satisfatórias, o que representa quase um terço dos 351 cursos avaliados em todo o país.

Organizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Enamed foi criado para avaliar a qualidade na formação de médicos do Brasil e é obrigatório para todos os estudantes do último ano. A ideia do exame é que ele aconteça de forma anual.

Situação preocupante

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo, afirmou que o resultado "é assustador".

"São 13.871 mil graduados em medicina que receberão diploma e registro para atender a população sem terem competências mínimas para exercer a medicina. Isso é assustador e coloca em risco a saúde e a segurança de milhões de brasileiros", afirma Gallo.

"Quando mais de um terço dos egressos de medicina obtêm desempenho considerado insuficiente pelo próprio MEC, estamos diante de um problema estrutural gravíssimo", acrescentou.

Para o CFM, o resultado do exame é um sinal de que o crescimento acelerado do número de cursos, especialmente no setor privado, não foi acompanhado de critérios mínimos de qualidade. Entre as 24 faculdades de medicina que tiraram nota 1, 17 são particulares. Já entre as 83 que tiraram nota 2, 72 são privadas.

O Conselho ainda defende a criação de uma prova para recém-formados na área, semelhante ao exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que seria obrigatório para o registro profissional, emitido pelos conselhos regionais. Em dezembro, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto de lei com essa proposta.

Como está a Bahia?

A situação do estado também é preocupante, já que quase 50% dos cursos de Medicina da Bahia serão punidos por conta do mau desempenho no Enamed. Dos 26 cursos avaliados, 12 receberam nota 2.

As faculdades baianas que tiveram desempenho insatisfatório no exame podem ser punidas com a restrição no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além da suspensão da abertura de novas vagas.

Ranking dos cursos de Medicina da Bahia