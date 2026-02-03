Pablo Roberto bate o martelo e anuncia data para deixar vice-prefeitura

Pablo Roberto deixará o cargo para concorrer a deputado federal - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

O vice-prefeito e secretário de Educação de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), confirmou nesta terça-feira, 3, que deixará suas funções no governo municipal no próximo dia 3 de abril para focar na sua pré-candidatura à Câmara Federal nas eleições de outubro deste ano. A informação foi divulgada ao portal Altos Papos durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal.

Segundo Pablo Roberto, ele não abrirá mão de seu projeto político para apoiar a pré-candidatura do empresárioZé Chico (União Brasil), também ligado à base governista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O que está organizado com o prefeito [José Ronaldo] e as lideranças políticas do nosso campo é que eu me afasto do governo no próximo dia 3 de abril. Eu sou um nome do governo, estou vice-prefeito, secretário municipal de Educação, então não dá para falar de candidatura do governo sem a minha presença nessa discussão”, afirmou.

Pablo ressaltou que a decisão de se afastar do governo segue o alinhamento político com o grupo, mas que, até o momento, não há entendimento para unificar as candidaturas dentro da base: “Nós não temos a possibilidade, neste momento, de unificar. Nem ele cede, nem eu cedo”, concluiu o vice-prefeito.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

