Lauro de Freitas abre vagas para professores Reda com salários de até R$ 5 mil
Inscrições presenciais acontecem nos dias 9 e 10 de fevereiro
A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abre na próxima segunda-feira, 9, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (Reda) para a contratação temporária de 440 professores que irão atuar na rede municipal de ensino. As inscrições seguem até terça-feira, 10, e serão realizadas presencialmente, das 8h às 15h, no Ginásio de Esportes de Lauro de Freitas, no Centro da cidade.
As oportunidades são destinadas à Educação Infantil (creche e pré-escola) e ao Ensino Fundamental, tanto nos anos iniciais quanto finais, abrangendo diversas áreas do conhecimento.
Veja as áreas contempladas no processo seletivo
- Língua Portuguesa;
- Matemática;
- Ciências;
- História;
- Geografia;
- Educação Física;
- Artes;
- Filosofia;
- Sociologia;
- Língua Inglesa;
- Libras e Cultura;
- História Afro-brasileira e Indígena.
Documentos necessários
Para efetivar a inscrição, o candidato deve apresentar:
- Documentos pessoais;
- Comprovantes de escolaridade;
- Currículo com comprovação de experiência profissional.
O processo seletivo assegura a reserva de 30% das vagas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e 5% para Pessoas com Deficiência (PCD), conforme previsto em lei.
De acordo com o edital, os salários variam de acordo com a carga horária. Para a jornada de 40 horas semanais, a remuneração mensal é de R$ 5.130,63; já para a carga horária de 20 horas semanais, o valor é de R$ 2.565,32.
As contratações terão validade inicial de até dois anos, podendo ser prorrogadas conforme a necessidade da administração pública, respeitados os limites legais estabelecidos em lei. O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e apuração de experiência profissional, obedecendo aos critérios definidos no barema oficial publicado no Diário Oficial.
Confira o cronograma do Reda 2026
- Resultado preliminar: 2 de março de 2026;
- Recursos: 3 de março de 2026;
- Resultado final: 6 de março de 2026.
Todos os detalhes podem ser consultados no Diário Oficial do Município nº 5.604/2026, publicado nesta quarta-feira, 4.
