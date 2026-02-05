Menu
HOME > EDUCAÇÃO
OPORTUNIDADE

Lauro de Freitas abre vagas para professores Reda com salários de até R$ 5 mil

Inscrições presenciais acontecem nos dias 9 e 10 de fevereiro

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

05/02/2026 - 12:32 h

Alunos do ensino médio durante uma aula de história
Alunos do ensino médio durante uma aula de história -

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abre na próxima segunda-feira, 9, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (Reda) para a contratação temporária de 440 professores que irão atuar na rede municipal de ensino. As inscrições seguem até terça-feira, 10, e serão realizadas presencialmente, das 8h às 15h, no Ginásio de Esportes de Lauro de Freitas, no Centro da cidade.

As oportunidades são destinadas à Educação Infantil (creche e pré-escola) e ao Ensino Fundamental, tanto nos anos iniciais quanto finais, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

Veja as áreas contempladas no processo seletivo

  • Língua Portuguesa;
  • Matemática;
  • Ciências;
  • História;
  • Geografia;
  • Educação Física;
  • Artes;
  • Filosofia;
  • Sociologia;
  • Língua Inglesa;
  • Libras e Cultura;
  • História Afro-brasileira e Indígena.

Documentos necessários

Para efetivar a inscrição, o candidato deve apresentar:

  • Documentos pessoais;
  • Comprovantes de escolaridade;
  • Currículo com comprovação de experiência profissional.

O processo seletivo assegura a reserva de 30% das vagas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e 5% para Pessoas com Deficiência (PCD), conforme previsto em lei.

De acordo com o edital, os salários variam de acordo com a carga horária. Para a jornada de 40 horas semanais, a remuneração mensal é de R$ 5.130,63; já para a carga horária de 20 horas semanais, o valor é de R$ 2.565,32.

As contratações terão validade inicial de até dois anos, podendo ser prorrogadas conforme a necessidade da administração pública, respeitados os limites legais estabelecidos em lei. O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e apuração de experiência profissional, obedecendo aos critérios definidos no barema oficial publicado no Diário Oficial.

Confira o cronograma do Reda 2026

  • Resultado preliminar: 2 de março de 2026;
  • Recursos: 3 de março de 2026;
  • Resultado final: 6 de março de 2026.

Todos os detalhes podem ser consultados no Diário Oficial do Município nº 5.604/2026, publicado nesta quarta-feira, 4.

x