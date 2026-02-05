Carlinhos Brown abre calendário escolar de 2026 em Candeias

Siga o A TARDE no Google

Carlinhos Brown - Foto: Rafael dos Anjos/Prefeitura de Candeias

Com o tema "Educação para a vida: equidade, inovação e humanização”, a Jornada Pedagógica 2026 de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, reuniu mais de mil profissionais da educação no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, marcando oficialmente o início do ano letivo da rede municipal.

O evento teve como foco o acolhimento dos educadores, o planejamento pedagógico e o alinhamento das práticas educacionais.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um dos destaques da edição 2026 foi a participação especial do cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown, do humorista Renato Piaba e da banda Triton.

“Eu não esperava por tudo isso. Tô me sentindo chic e bem acolhida. Agradeço o empenho de todos por nos proporcionar esse dia”, disse a professora da Escola Jonas Barbosa, Eliene.



Candeias inicia ano letivo com jornada e show de Carlinhos Brown | Foto: Rafael dos Anjos/Prefeitura de Candeias

Segundo o prefeito Eriton Ramos, "trazer os professores para esse ambiente é demonstrar que eles são importantes e que a sociedade precisa muito deles, mas deixar de discutir as pautas importantes para a categoria que estamos mantendo um diálogo permanente com os representantes. Enfim, hoje é dia de celebrar esses mestres que ensinam todos os profissionais da sociedade”.

Para o secretário municipal de Educação, Gilvanei Pereira, o cuidado com os educadores é essencial para o fortalecimento do ensino.

“Para a gente cuidar do próximo precisamos primeiro cuidar da gente. Nossa gestão tem esse compromisso com educadores em proporcionar o melhor que pudermos para que eles possam levar o melhor para nossos alunos”, destacou.

Atualmente, a rede municipal de ensino de Candeias atende mais de nove mil alunos. As aulas estão previstas para começar na próxima segunda-feira, dia 9.