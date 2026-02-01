Cidade baiana suspende cobrança do IPTU 2026; entenda

O impoto será isento por tempo indeterminado - Foto: Divulgação

Os moradores de Lauro de Freitas estarão isentos de pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) temporariamente este ano. A medida foi anunciada pela prefeita da cidade, Débora Régis, neste domingo, 1º, através de um post no Instagram.

De acordo com a gestora, a decisão foi tomada devido a identificação de inconsistências no sistema de lançamento dos carnês de pagamento. A ideia é evitar prejuízos para os contribuintes, enquanto os erros são corrigidos pela prefeitura, que pretende emitir os boletos após a correção.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não permitirei que os cidadãos sejam prejudicados por falhas do sistema. A suspensão é uma medida de justiça social e de proteção ao contribuinte, para garantir que a cobrança só ocorra de forma correta, transparente e dentro de critérios justos”, disse Débora.

Em seu relato, a prefeita reforçou que nenhum contribuinte da cidade será prejudicado com a ação e que ainda não há prazo para a reemissão dos boletos. “Estou acompanhando pessoalmente esse processo e meu compromisso é resolver a situação com seriedade, rapidez e respeito a cada cidadão”, disparou.

Confira o relato completo: