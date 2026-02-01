Menu
BAHIA
SUSPENSÃO DO IMPOSTO

Cidade baiana suspende cobrança do IPTU 2026; entenda

A prefeitura da cidade anunciou a medida neste fim de semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 12:44 h | Atualizada em 01/02/2026 - 13:04

O impoto será isento por tempo indeterminado
Os moradores de Lauro de Freitas estarão isentos de pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) temporariamente este ano. A medida foi anunciada pela prefeita da cidade, Débora Régis, neste domingo, 1º, através de um post no Instagram.

De acordo com a gestora, a decisão foi tomada devido a identificação de inconsistências no sistema de lançamento dos carnês de pagamento. A ideia é evitar prejuízos para os contribuintes, enquanto os erros são corrigidos pela prefeitura, que pretende emitir os boletos após a correção.

Leia Também:

Prefeito de Barreiras se aproxima de Jerônimo e deve deixar União Brasil
Bahia realiza mutirão de regulação para acelerar cirurgias
Neoenergia Coelba remove 874 ligações irregulares de energia

“Não permitirei que os cidadãos sejam prejudicados por falhas do sistema. A suspensão é uma medida de justiça social e de proteção ao contribuinte, para garantir que a cobrança só ocorra de forma correta, transparente e dentro de critérios justos”, disse Débora.

Em seu relato, a prefeita reforçou que nenhum contribuinte da cidade será prejudicado com a ação e que ainda não há prazo para a reemissão dos boletos. “Estou acompanhando pessoalmente esse processo e meu compromisso é resolver a situação com seriedade, rapidez e respeito a cada cidadão”, disparou.

Confira o relato completo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Débora Regis (@deboraregis.oficial)

Tags:

IPTU isenção Lauro de Freitas

x