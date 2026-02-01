Menu
REGULAÇÃO

Bahia realiza mutirão de regulação para acelerar cirurgias

A ação foi realizada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab)

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 11:35 h

A ação aconteceu neste fim de semana
A ação aconteceu neste fim de semana

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realizou um mutirão de regulação neste sábado, 31, em Salvador. A prioridade foi para cirurgias de média e alta complexidade e leitos de UTI, que aguardavam uma vaga em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, cerca de 989 pacientes foram regularizados através da Central Estadual de Regulação (CER). Dentre os principais casos estão os ortopédicos, cirurgia geral e neurocirurgia.

As unidades que mais receberam pacientes regulados no mutirão foram o Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), Hospital Geral Santa Tereza (HGST) e Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ).

“Seguimos em um trabalho coordenado para atender cada vez mais, em menos tempo, os pacientes de todo o estado, garantindo acesso mais rápido aos serviços de maior complexidade”, afirmou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

“Nos três primeiros anos do Governo Jerônimo Rodrigues, abrimos 1.875 novos leitos na rede estadual e contratamos 3.706 leitos na rede privada, filantrópica e municipal, superando 5.500 leitos no total. Esse reforço impacta diretamente o tempo de resposta da regulação e aumenta a chance de o paciente chegar mais rápido ao cuidado que precisa”, completou.

Tags:

regulação sesab sus

x