Neoenergia Coelba remove 874 ligações irregulares de energia

A Neoenergia Coelba realizou uma ação especial de combate às ligações clandestinas durante o verão na Bahia. Chamada de Operação Verão Legal, a iniciativa removeu cerca de 874 irregularidades em pontos turísticos, onde está maior concentração de turistas.

As principais regiões fiscalizadas foram as litorâneas e Chapada Diamantina. Segundo a distribuidora, foram recuperados cerca de mais de seis milhões de quilowatts/hora, número suficiente para abastecer 100 mil residências durante 15 dias.

Vale lembrar que os principais riscos destas ligações clandestinas são o choque elétrico, que pode levar ao óbito, e uma possível descarga errada, que pode causar um curto-circuito e posteriormente um incêndio.

A Neoenergia Coelba ainda reforça que apenas eletricistas autorizados podem realizar intervenções na rede elétrica, utilizando os equipamentos de proteção necessários e garantindo a segurança do imóvel.