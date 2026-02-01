Menu
BAHIA
FIM DOS GATOS DE LUZ

Neoenergia Coelba remove 874 ligações irregulares de energia

A ação faz parte da Operação Verão Legal da empresa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 10:10 h

A operação promete garantir a segurança no verão
A operação promete garantir a segurança no verão

A Neoenergia Coelba realizou uma ação especial de combate às ligações clandestinas durante o verão na Bahia. Chamada de Operação Verão Legal, a iniciativa removeu cerca de 874 irregularidades em pontos turísticos, onde está maior concentração de turistas.

As principais regiões fiscalizadas foram as litorâneas e Chapada Diamantina. Segundo a distribuidora, foram recuperados cerca de mais de seis milhões de quilowatts/hora, número suficiente para abastecer 100 mil residências durante 15 dias.

Vale lembrar que os principais riscos destas ligações clandestinas são o choque elétrico, que pode levar ao óbito, e uma possível descarga errada, que pode causar um curto-circuito e posteriormente um incêndio.

A Neoenergia Coelba ainda reforça que apenas eletricistas autorizados podem realizar intervenções na rede elétrica, utilizando os equipamentos de proteção necessários e garantindo a segurança do imóvel.

Tags:

coelba gato de energia Neoenergia Coelba operação verão legal

Ver todas

x