Acesso à internet avança e alcança 70% das escolas públicas

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a restrição do uso de celulares em sala de aula e a ampliação da conectividade nas escolas públicas já apresentam resultados positivos no aprendizado dos estudantes.

A avaliação foi feita durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, na noite de domingo, 8, às vésperas do retorno das aulas na rede pública.

Segundo o ministro, após um ano da medida que limita o uso de celulares, os efeitos começam a aparecer, com maior foco dos alunos nas atividades pedagógicas.

Camilo também destacou que o governo federal ampliou o acesso à internet nas escolas públicas de 45% em 2023 para 70% em 2026.

“Há muitas razões para comemorar. (...) O governo do Brasil ampliou significativamente a conectividade das escolas públicas. Hoje, 96 mil escolas já contam com parâmetros adequados de internet para uso educacional”, afirmou Santana, ao defender o uso da tecnologia apenas como ferramenta pedagógica em sala de aula.

Alfabetização, Pé-de-Meia e combate a evasão escolar

No pronunciamento, de cerca de cinco minutos, Camilo também citou outros avanços da educação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com ele, em 2024, o percentual de crianças alfabetizadas na idade adequada quase dobrou, passando de 36% para 60%.

Camilo ainda mencionou o programa Pé-de-Meia, que concede um benefício mensal de R$ 200 a estudantes do ensino médio que permanecem matriculados.

Segundo o ministro, a iniciativa alcança quase 6 milhões de jovens e contribuiu para reduzir pela metade a evasão escolar nessa faixa etária.

Saída do governo Lula

Na semana passada, Camilo Santana anunciou que deixará o comando do Ministério da Educação em abril.

Segundo o ministro, a saída tem como objetivo apoiar a reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e coordenar a campanha do presidente Lula no estado.