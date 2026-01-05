Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTA ACUMULATIVA

Volta às aulas mais cara: preço de material escolar sobe quase 280%

A pesquisa realizada pela Procon-SP pesquisou 134 itens da cesta escolar

Carla Melo

Por Carla Melo

05/01/2026 - 8:45 h
O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras
O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras -

A compra de material escolar registrou uma alta de 276,92%, em meio de uma pesquisa realizada anualmente pelo Procon-SP. O aumento significativo entre o valor praticado por estabelecimentos diferentes para um mesmo produto foi encontrado na caneta esferográfica Trilux da Faber Castell.

O produto, que em um estabelecimento era vendido por R$ 4,90 em outro era comercializado por R$ 1,30. Apesar de o preço ser nominalmente baixo, na soma de toda a lista de compras os pequenos valores acabam por influenciar todo o orçamento.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras e até mesmo a reaproveitar os produtos da lista de material que o consumidor já possui em casa.

Leia Também:

Agricultura baiana foca em tecnologia e diversidade e mira crescimento em 2026
IPVA 2026: governo sanciona lei e zera imposto para grupo inédito
Apesar do caos na Venezuela, Opep+ mantém produção de petróleo estável

O levantamento, realizado em dezembro do ano passado pelos especialistas do Procon-SP, envolveu 134 itens de materiais escolares como apontador de lápis, borracha, caderno, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis preto, lapiseira, marca texto, massa de modelar, papel sulfite, refil para fichário, régua, tesoura e tinta para pintura a dedo.

“A iniciativa do Procon-SP tem como objetivo auxiliar os consumidores na hora das compras, oferecendo referências de preços – preços médios, maiores e menores obtidos na amostra”, informou em nota.

Preço dos materiais em alta

Em comparação com o ano de 2024, período da última pesquisa anual do Procon-SP, foi constatada uma ligeira alta de 0,14% no preço médio de ao menos 118 produtos comuns.

Os produtos que variaram positivamente foram: borracha (4,03%), cadernos (7,86%), cola bastão (1,36%), lápis de cor (4,76%), lapiseira (4,44%), marca texto (0,65%), massa de modelar (1,79%), régua plástica 30cm (4,88%), tesoura sem ponta (7,52%).

A coleta dos preços foi feita em nove estabelecimentos comerciais distribuídos pelas regiões norte, sul, oeste, leste e centro do município de São Paulo, nos dias 15 e 16 de dezembro.

Foram coletados os preços à vista pago por meio do cartão de crédito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aumento de preços comparação de preços Consumo Consciente material escolar preços Procon-SP

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x