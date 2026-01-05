Volta às aulas mais cara: preço de material escolar sobe quase 280%

O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras - Foto: Reprodução / Agência Brasil

A compra de material escolar registrou uma alta de 276,92%, em meio de uma pesquisa realizada anualmente pelo Procon-SP. O aumento significativo entre o valor praticado por estabelecimentos diferentes para um mesmo produto foi encontrado na caneta esferográfica Trilux da Faber Castell.

O produto, que em um estabelecimento era vendido por R$ 4,90 em outro era comercializado por R$ 1,30. Apesar de o preço ser nominalmente baixo, na soma de toda a lista de compras os pequenos valores acabam por influenciar todo o orçamento.

O Procon-SP sugere que o cliente faça a comparação de preços antes de ir às compras e até mesmo a reaproveitar os produtos da lista de material que o consumidor já possui em casa.

O levantamento, realizado em dezembro do ano passado pelos especialistas do Procon-SP, envolveu 134 itens de materiais escolares como apontador de lápis, borracha, caderno, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis preto, lapiseira, marca texto, massa de modelar, papel sulfite, refil para fichário, régua, tesoura e tinta para pintura a dedo.

“A iniciativa do Procon-SP tem como objetivo auxiliar os consumidores na hora das compras, oferecendo referências de preços – preços médios, maiores e menores obtidos na amostra”, informou em nota.

Preço dos materiais em alta

Em comparação com o ano de 2024, período da última pesquisa anual do Procon-SP, foi constatada uma ligeira alta de 0,14% no preço médio de ao menos 118 produtos comuns.

Os produtos que variaram positivamente foram: borracha (4,03%), cadernos (7,86%), cola bastão (1,36%), lápis de cor (4,76%), lapiseira (4,44%), marca texto (0,65%), massa de modelar (1,79%), régua plástica 30cm (4,88%), tesoura sem ponta (7,52%).

A coleta dos preços foi feita em nove estabelecimentos comerciais distribuídos pelas regiões norte, sul, oeste, leste e centro do município de São Paulo, nos dias 15 e 16 de dezembro.

Foram coletados os preços à vista pago por meio do cartão de crédito.