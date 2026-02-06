Formação e pertencimento encerram Jornada Pedagógica em Cachoeira - Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeira

A Jornada Pedagógica 2026 de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, foi encerrada nesta sexta-feira, 6, com uma programação intensa voltada ao planejamento, formação continuada e fortalecimento das práticas educacionais para o início do ano letivo. A iniciativa reuniu profissionais da educação, gestores, professores, coordenadores pedagógicos e representantes da comunidade escolar.

Nesta edição, a Jornada teve como tema “Ñandereko Rape e Nzila Ya Nzambi: tecendo caminhos, educação, identidade e práticas”, destacando uma proposta pedagógica que valoriza e integra os saberes afro-indígenas como fundamentos essenciais da formação humana, social e cidadã.

De acordo com a diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira, Driele Pacheco, a escolha do tema reflete a identidade histórica e cultural do território.

“Ao unir essas duas expressões, o tema propõe refletir sobre os múltiplos caminhos que constroem nossa identidade enquanto povo, reafirmando a escola como espaço de pertencimento, memória, respeito às diferenças e valorização das culturas afro-indígenas presentes em nosso território, promovendo uma educação antirracista, plural e comprometida com a justiça social”, afirmou Driele.

A secretária municipal de Educação, Adriana Santos, ressaltou o caráter reflexivo da Jornada Pedagógica, destacando o papel da educação como um processo coletivo.

“A Jornada permite uma escuta de reflexão e, sobretudo, de reafirmação do nosso compromisso com educação pública de qualidade, inclusiva e socialmente referenciada, trazendo um tema poético, político e profundamente pedagógico que convida a olhar para educação como um caminho que se constrói no coletivo, passo a passo, fio a fio, saber a saber, da espiritualidade e responsabilidade coletiva”.

Já a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, enfatizou a importância da Jornada como ferramenta de gestão educacional, planejamento estratégico e fortalecimento do trabalho colaborativo entre os profissionais da rede.

“A Jornada Pedagógica fortalece o trabalho coletivo e a colaboração entre os profissionais da educação, analisando dados educacionais e identificando áreas de melhoria, definindo estratégias para personalizar o ensino, para atender às necessidades específicas de cada escola”, disse, acrescentando:

“Promover a formação contínua e capacitação docente é um momento importante para a comunidade escolar, pois permite que os profissionais da educação trabalhem juntos para construir um futuro melhor para os estudantes. Com a participação ativa de todos, a expectativa é que a educação em Cachoeira dê um grande passo à frente, pois tecer caminhos é também construir uma educação que dialoga com a história, honra a ancestralidade”.