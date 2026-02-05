Última chance! Inscrições para o Fies terminam nesta sexta

Siga o A TARDE no Google

Os interessados em ingressar no ensino superior no primeiro semestre de 2026, através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), tem até esta sexta-feira, 6, para realizar as inscrições. O cadastro é válido até às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília.

Com o programa, os candidatos podem utilizar o financiamento para cursar em instituições privadas.

Como é feita a inscrição?

A inscrição é feita gratuitamente, atravé do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com login na plataforma Gov.br. O candidato pode se inscrever em até três opções de curso, no entanto, a pré-seleção ocorrerá na ordem de preferência indicada.

Podem se inscrever aqueles que fizerem Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, desde que tenham obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e não tenham zerado a prova de redação.

Também é necessário possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos, o que corresponde a R$ 4.863, em 2026.

No caso das vagas destinadas às pessoas com deficiência, os candidatos deverão comprovar a sua situação através de laudo médico, com o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Vagas disponíveis

Neste semestre, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará 67.301 vagas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, para 19.834 cursos.

As vagas que eventualmente não forem ocupadas nesta edição serão ofertadas no segundo semestre.

O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado em 19 de fevereiro e os aprovados deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

Haverá ainda uma lista de espera, cujo pré-seleção ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril.