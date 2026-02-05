EDUCAÇÃO
Última chance! Inscrições para o Fies terminam nesta sexta
Com o programa, os candidatos podem utilizar o financiamento para ingressar em instituições privadas
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Os interessados em ingressar no ensino superior no primeiro semestre de 2026, através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), tem até esta sexta-feira, 6, para realizar as inscrições. O cadastro é válido até às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília.
Com o programa, os candidatos podem utilizar o financiamento para cursar em instituições privadas.
Como é feita a inscrição?
A inscrição é feita gratuitamente, atravé do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com login na plataforma Gov.br. O candidato pode se inscrever em até três opções de curso, no entanto, a pré-seleção ocorrerá na ordem de preferência indicada.
Podem se inscrever aqueles que fizerem Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, desde que tenham obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e não tenham zerado a prova de redação.
Leia Também:
Também é necessário possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos, o que corresponde a R$ 4.863, em 2026.
No caso das vagas destinadas às pessoas com deficiência, os candidatos deverão comprovar a sua situação através de laudo médico, com o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).
Vagas disponíveis
Neste semestre, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará 67.301 vagas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, para 19.834 cursos.
As vagas que eventualmente não forem ocupadas nesta edição serão ofertadas no segundo semestre.
O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado em 19 de fevereiro e os aprovados deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro.
Haverá ainda uma lista de espera, cujo pré-seleção ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes