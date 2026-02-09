Menu
EDUCAÇÃO

Vai ter concurso? Jerônimo abre o jogo sobre novas vagas para professores

Governador pregou cautela e responsabilidade sobre abertura de novo certame

Loren Beatriz e Gabriela Araújo

Por Loren Beatriz e Gabriela Araújo

09/02/2026 - 9:18 h

Governador admite necessidade de novos quadros, mas prega cautela
Governador admite necessidade de novos quadros, mas prega cautela

Em meio a expectativa de abertura de novos concursos na área da Educação, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) esclareceu sobre a possibilidade de convocar novos profissionais para o setor ainda neste ano.

À imprensa, na manhã desta segunda-feira, 9, o chefe do Executivo estadual admitiu a necessidade de ampliar o quadro de professores da rede, mas pregou cautela e responsabilidade sobre o assunto.

Concurso, eu não tenho ainda datas. Precisa, mas, estou fazendo os ajustes. Estou no último ano, em um ano eleitoral, eu não posso ser irresponsável de está prometendo concurso em um ano eleitoral”, declarou o governador.

As declarações do petista foram dadas durante a abertura do ano letivo no Colégio Estadual Manoel Devoto, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O gestor, contudo, abriu margem para a aplicação de um certame, caso o governo avalie a extrema necessidade das novas contratações, e citou como exemplo o concurso da ADAB (Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia).

“Então, se houver necessidade real e a gente poder correr com isso, correrei. Os que eu já fiz, eu já anunciei, como foi o caso da ADAB”, concluiu.

Concurso na Bahia oferece 200 vagas com salários de até R$ 7,4 mil

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) está oferecendo 200 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior, com atuação na área de defesa agropecuária em todo o estado. O edital do concurso público foi publicado no dia 31 de janeiro.

A seleção será organizada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) e prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos:

  • Fiscal Estadual Agropecuário;
  • Técnico em Fiscalização Agropecuária.

As inscrições para o concurso estarão abertas entre os dias 6 e 25 de fevereiro, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do IDCAP.

x